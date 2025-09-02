أسعار المساكن في بريطانيا تهبط في أغسطس الماضي

A + A -

قالت جمعية البناء الوطنية البريطانية إن متوسط أسعار المساكن في المملكة المتحدة تراجع بنسبة 0.1% على أساس شهري في أغسطس الماضي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية أن الانخفاض يعقب زيادة شهرية بنسبة 0.5 بالمئة خلال يوليو الماضي.

وتراجع نمو الأسعار على أساس سنوي ليصل إلى 2.1 بالمئة في أغسطس الماضي، مقارنة بـ 2.4 بالمئة في يوليو الماضي.

وقال كبير الاقتصاديين روبرت جاردنر " ربما يكون انخفاض وتيرة نمو أسعار المساكن نسبيا مفهوما، نظرا لان عدم القدرة على تحمل التكاليف مازالت مستمرة مقارنة بالمعايير طويلة المدى".

وأضاف" أسعار المساكن مازالت مرتفعة مقارنة بدخول الاسر، مما يجعل توفير أموال الدفعة الأولى تحديا للمشترين المحتملين، خاصة في ظل ضغوط المعيشة القوية في الأعوام الأخيرة".