عائلة ترامب تجمع ثروة بقيمة 6 مليارات دولار بعد إطلاق "WLFI"

حققت عائلة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، ثروة ورقية تقدر بنحو 6 مليارات دولار بعد بدء التداول على عملتها الرقمية الجديدة WLFI، التي أطلقتها شركة العائلة المتخصصة في هذا المجال، "ورلد ليبرتي فاينانشال" (World Liberty Financial).

ويشبه إطلاق WLFI الطرح الأولي العام للشركات (IPO)، إذ أصبح بالإمكان شراء وبيع العملة المشفرة في السوق المفتوحة كما يتم تداول أسهم الشركات المدرجة، بعد أن كان المشترون الأوائل ممن اشتروا العملة مباشرة من الشركة غير قادرين على تداولها.

ويُعد هذا الحدث على الأرجح أكبر نجاح مالي لعائلة ترامب منذ توليه الرئاسة. إذ تمتلك العائلة، بمن فيهم الرئيس نفسه، ما يقرب من ربع إجمالي رموز WLFI المتداولة.

ويشارك أبناء ترامب الثلاثة كمؤسسين مشاركين في "ورلد ليبرتي"، فيما يُصنّف الرئيس نفسه كـ "مؤسس فخري".

وأوضحت الشركة أن رموز الفريق المؤسس ما تزال "مقفلة"، أي لا يمكن بيعها في الوقت الحالي. ومع ذلك، فإن بدء التداول يمنح هذه الحصص تقييمًا فعليًا في السوق، بعدما كانت تُقيّم سابقًا بناءً على مبيعات خاصة.

ويُعد WLFI اليوم من أبرز أصول عائلة ترامب، متفوقًا على ممتلكاتهم العقارية التي استمرت لعقود، رغم أن العائلة واصلت صفقات عقارية حول العالم منذ تولي ترامب الرئاسة، إلا أن قطاع العملات المشفرة السريع النمو كان له التأثير الأكبر.

وساهم ترامب في إطلاق World Liberty قبل عام، خلال حملته الانتخابية، مؤكدًا أن العملة المشفرة ستساعد على "جعل أميركا عظيمة مرة أخرى، هذه المرة عبر الكريبتو". ورافقت صعود العملة هذا العام جهود ترامب لتعزيز صناعة العملات المشفرة من البيت الأبيض، عبر تيسير التنظيم والترويج للعملات المشفرة الخاصة لتعزيز الاقتصاد الأميركي.

وقبل بدء التداول، استحوذت World Liberty على شركة عامة وجمعت 750 مليون دولار من المستثمرين لشراء WLFI، وهو ما قد يحقق لعائلة ترامب نحو 500 مليون دولار إضافية من عائدات بيع الرموز، بحسب وول ستريت جورنال.

وارتفعت قيمة التداول الاثنين على منصات الكريبتو إلى نحو مليار دولار خلال ساعة واحدة، مع تداول WLFI بين 24 و30 سنتًا لكل رمز، ما يجعل حصة ترامب تساوي أكثر من 6 مليارات دولار.

وتضيف حيازات العائلة في شركات أخرى للكريبتو إلى ثروتهم الرقمية، إذ تتحكم كيانات ترامب بحوالي 80 بالمئة من عملة $Trump، التي تُقدر قيمتها بمليارات الدولارات، كما يحتفظ صندوق استثماري مملوك لترامب بأكثر من نصف أسهم شركة "Trump Media" المدرجة في البورصة، والتي تدير منصة تروث سوشيال "Truth Social" وتستثمر في العملات المشفرة. وتُقدّر قيمة هذه الحصة بنحو 2.5 مليار دولار.

ومع ذلك، قد يكون من الصعب تحويل هذه الثروة الورقية إلى سيولة فعلية، إذ أن بيع كمية صغيرة من العملات الرقمية يمكن أن يؤدي إلى هبوط أسعارها. ويُظهر التداول الحالي لـ WLFI زيادة هائلة مقارنة بسعر الشراء الأولي العام الماضي البالغ 1.5 سنت لكل رمز، ما يوفر فرصة كبيرة للربح للمستثمرين الأوائل، مع إمكانية تداول خمس حيازاتهم فقط في البداية (ما يعادل 20%)، بحسب ما أعلنت "ورلد ليبرتي".

ورغم الصعود الكبير، تبقى العملات المشفرة متقلبة للغاية، ما يعني أن ثروة ترامب قد تتأرجح بشكل واسع، كما حدث مع عملة $Trump التي شهدت ارتفاعًا كبيرا ثم هبوطا حادا بعد إطلاقها.

ويُشكك منتقدو "ورلد ليبرتي" في دوافع المشروع، معتبرين أنه قد يُستخدم كوسيلة للتأثير على عائلة ترامب، وأن نموه مدفوع بشركاء ومستثمرين يسعون للحصول على دعم من البيت الأبيض.

وذكرت وول ستريت جورنال أن سوق العملة المستقرة USD1، التي أصدرتها "ورلد ليبرتي"، يعتمد بشكل كبير على منصة بينانس Binance، التي يسعى مؤسسها المدان للحصول على عفو رئاسي.

وفي رد رسمي، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت: إن "الرئيس وعائلته لم ينخرطوا أبدًا، ولن ينخرطوا أبدًا، في أي تضارب مصالح". فيما أكد زاك ويتكوف، الرئيس التنفيذي لـ World Liberty، أن الشركة مشروع خاص بحت ولا تتدخل في السياسة، رغم اعترافه بأن "الرئيس ترامب هو أعظم رئيس في كل العصور".

وتعتزم World Liberty دعم قيمة عملتها الرقمية على المدى الطويل عبر خططها لتصبح لاعبًا جادًا في الصناعة، بما في ذلك إصدار عملة USD1 وإطلاق تطبيق هاتفي. وقال دونالد ترامب جونيور بعد الإطلاق: "هذه ليست عملة ميم عادية".

من جانبه، أكد تاد توبار، مدير العمليات لشركة Lorenzo Protocol المتخصصة في العملات المشفرة، والتي تعاونت مع "ورلد ليبرتي"، أن WLFI تمنح مالكيها حقوق حوكمة في بعض عمليات الشركة، رغم أنها لا تمنحهم حصة في الأرباح، معتبراً أن العملة مصممة لتكون رمز الحوكمة في الاقتصاد الرقمي الجديد، مضيفا أنه يخطط لشراء WLFI والاحتفاظ بها.