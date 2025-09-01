تباطؤ وتيرة انكماش نشاط قطاع التصنيع في اليابان

A + A -

استمر تباطؤ نشاط قطاع التصنيع في اليابان خلال الشهر الماضي لكن بوتيرة أبطأ، وفقا لنتائج المسح الشهري لجيبون بنك الصادرة الاثنين.

وذكر البنك أن مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع ارتفع خلال أغسطس الماضي إلى 49.7 نقطة مقابل 48.9 نقطة خلال يوليو.

وتشير قراءة المؤشر أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع، فيما تشير قراءة أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط.

وأظهرت قراءة المؤشر أن تدهور حالة الأعمال في قطاع صناعة السلع الوسيطة بدد تأثير تحسن أحوال الأعمال لمنتجي السلع الاستهلاكية والاستثمارية.

وأشارت البيانات إلى استمرار التراجع الشهري في إنتاج قطاع التصنيع بمختلف أنحاء اليابان. ومع ذلك، تباطأ معدل الانكماش ليصبح أقل من متوسط معدل الانكماش المسجل خلال العام الحالي حتى الآن.

وجاء تراجع الإنتاج في القطاعات الذي تم تسجيل التراجع فيها، نتيجة حجم الأعمال الجديدة. وبشكل عام، انخفضت الأعمال الجديدة بوتيرة بسيطة لم تتغير عن الوتيرة المسجلة في يوليو.

وكثيرًا ما قالت الشركات إن ظروف السوق الضعيفة قد أثَرت على طلب العملاء.