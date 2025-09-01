living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تباطؤ وتيرة انكماش نشاط قطاع التصنيع في اليابان

1
SEPTEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
 
استمر تباطؤ نشاط قطاع التصنيع في اليابان خلال الشهر الماضي لكن بوتيرة أبطأ، وفقا لنتائج المسح الشهري لجيبون بنك الصادرة الاثنين.
 
وذكر البنك أن مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع ارتفع خلال أغسطس الماضي إلى 49.7 نقطة مقابل 48.9 نقطة خلال يوليو.
 
وتشير قراءة المؤشر أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع، فيما تشير قراءة أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط.
 
وأظهرت قراءة المؤشر أن تدهور حالة الأعمال في قطاع صناعة السلع الوسيطة بدد تأثير تحسن أحوال الأعمال لمنتجي السلع الاستهلاكية والاستثمارية.
 
وأشارت البيانات إلى استمرار التراجع الشهري في إنتاج قطاع التصنيع بمختلف أنحاء اليابان. ومع ذلك، تباطأ معدل الانكماش ليصبح أقل من متوسط معدل الانكماش المسجل خلال العام الحالي حتى الآن.
 
وجاء تراجع الإنتاج في القطاعات الذي تم تسجيل التراجع فيها، نتيجة حجم الأعمال الجديدة. وبشكل عام، انخفضت الأعمال الجديدة بوتيرة بسيطة لم تتغير عن الوتيرة المسجلة في يوليو.
 
وكثيرًا ما قالت الشركات إن ظروف السوق الضعيفة قد أثَرت على طلب العملاء.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout