مساهمو بروج يقرّون توزيعات أرباح نصف سنوية بـ660 مليون دولار

1
SEPTEMBER
2025
أكدت شركة "بروج بي إل سي"، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، الاثنين، موافقة المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية المنعقد في 29 أغسطس على توزيع أرباح مرحلية بقيمة 2.42 مليار درهم (660 مليون دولار)، بما يعادل 8.1 فلساً للسهم، بما يعكس الأداء القوي الذي حققته "بروج" في النصف الأول من العام، مدعوماً بعلاوات تسعيرية قوية، والإدارة المنضبطة للتكاليف، ومبيعات المخزون.

وجددت الشركة خلال الاجتماع تأكيد اعتزامها توزيع أرباح إجمالية بقيمة 16.2 فلساً للسهم عن عام 2025، ارتفاعاً من 15.88 فلساً في عام 2024، مع توقع دفع الحصة النهائية البالغة قيمتها 8.1 فلساً للسهم في الربع الأول من عام 2026.

وقد اعتمدت "بروج" منذ اكتتابها العام الأولي في شهر يونيو 2022 توزيعات أرباح بقيمة إجمالية وصلت إلى15.57 مليار درهم بما يعادل (4.24 مليار دولار) بعائد إجمالي وصلت نسبته إلى 30 بالمئة.

كما أثبتت الشركة ثقتها في آفاقها المستقبلية بشراء 141 مليون سهم ضمن برنامج إعادة شراء الأسهم الذي تمت الموافقة عليه في اجتماع الجمعية العمومية السنوي في شهر أبريل من هذا العام.

وبهذه المناسبة، قال هزيم سلطان السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة "بروج": "تمتلك "بروج" سجلاً حافلاً في تحقيق عوائد قوية ومستدامة للمساهمين، مدعومة بعملياتها التشغيلية القوية وانضباط إدارة التكاليف وهوامش تسعيرية مستقرة. ومع تطلعنا إلى التأسيس المقترح لمجموعة بروج الدولية والمتوقع إتمامه في الربع الأول من عام 2026، نواصل تركيزنا على ترسيخ أدائنا المتميز، والحفاظ على مكانتنا كإحدى الشركات التي تقدم أعلى عوائد أرباح في سوق أبوظبي للأوراق المالية".

أبرز النتائج التشغيلية والمالية في النصف الأول من 2025

صافي الأرباح: 1.74 مليار درهم، بما يعادل (474 مليون دولار)، مدفوعاً بحجم مبيعات قوي، والعلاوات التسعيرية، والإدارة المنضبطة للتكاليف.

الصيانة الدورية لمصنع "بروج 3": أكبر أعمال صيانة دورية في تاريخ الشركة وأكثرها تعقيداً، تم تنفيذها قبل الموعد المحدد وضمن الميزانية المقررة.

العلاوات التسعيرية: استمرت قوة العلاوات التسعيرية لكل من البولي إيثيلين والبولي بروبيلين بأعلى من توجيهات الإدارة عبر الدورات الاقتصادية، ما يعكس تركيز الشركة الاستراتيجي على القطاعات ذات القيمة المضافة العالية وتحسين مزيج المبيعات على المستوى الإقليمي.

النمو والتوسع الاستراتيجي:

 

مشروع "بروج 4" العملاق: تجاوزت نسبة إنجازه 90 بالمئة، وسيضيف طاقة إنتاجية قدرها 1.4 مليون طن سنوياً وذلك عند اكتماله بنهاية عام 2026، مما سيساهم في تحقيق قيمة مضافة كبيرة للمساهمين.

صفقة تأسيس "مجموعة بروج الدولية": يُتوقع إنجازها في الربع الأول من عام 2026، حيث يجري العمل حالياً على إيداع المستندات التنظيمية ووضع خطط الدمج.

ومن المقرر أن تصبح "مجموعة بروج الدولية" كياناً عالمياً رائداً في قطاع البتروكيماويات بقيمة 220 مليار درهم بما يعادل (60 مليار دولار)، ورابع أكبر منتج للبولي أوليفين في العالم.

وتعتزم المجموعة الجديدة الحفاظ على حد أدنى من التوزيعات السنوية يبلغ 16.2 فلساً للسهم حتى عام 2030 على الأقل، رهناً بالحصول على الموافقات اللازمة.

Skynews
{{article.title}}
