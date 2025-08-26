لمعان الذهب يخفت في ظل صعود تدريجي للدولار

A + A -

تراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف، خلال تعاملات الاثنين المبكرة، في ظل صعود تدريجي للدولار فيما عززت توقعات متزايدة بخفض أسعار الفائدة الأميركية المعدن النفيس وأوقفت تراجعه الحاد بعد تلميح جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) إلى خفض أسعار الفائدة.

تحديث الأسعار

بحلول الساعة 0109 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 بالمئة إلى 3364.25 دولار للأونصة (الأوقية) بعد أن سجل يوم الجمعة أعلى مستوى له منذ 11 أغسطس. وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.3 بالمئة إلى 3409.80 دولار، بحسب بيانات وكالة رويترز.

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.2 بالمئة مقابل العملات المنافسة بعد انخفاضه إلى أدنى مستوى له في أربعة أسابيع، مما جعل الذهب أقل جاذبية للمشترين الأجانب.

كان باول قد أشار، الجمعة، إلى احتمال خفض أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي الأميركي الشهر المقبل. وقال إن المخاطر على سوق العمل آخذة في الارتفاع لكنه أشار أيضا إلى أن التضخم لا يزال يشكل تهديدا وأن القرار لم يحسم بعد.

وتتوقع الأسواق حاليا خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع السياسة النقدية المقرر في 17 سبتمبر مع توقع خفض إجمالي قدره 48 نقطة أساس بحلول نهاية العام، وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة (سي.إم.إي).

ويتجه الذهب إلى الارتفاع في ظل توقعات بانخفاض أسعار الفائدة، مما يُقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 بالمئة إلى 38.09 دولار للأونصة، وانخفض البلاتين بنسبة 0.3 بالمئة إلى 1356.95 دولار، ونزل البلاديوم 0.6 بالمئة ليسجل 1119.67 دولار.