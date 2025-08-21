living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

لاغارد: الاتفاق التجاري الأميركي-الأوروبي لم يبدّد الضبابية

21
AUGUST
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

شددت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد على أن الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي خفف من حدة الضبابية العالمية لكنه "لم يبددها بكل تأكيد".

 

وأفادت لاغارد أثناء المنتدى الاقتصادي العالمي في جنيف بأن نسبة الرسوم الجمركية على منتجات الاتحاد الأوروبي باتت تراوح بين 12 و16 في المئة، بناء على الاتفاق.

 

وقالت، أمس الأربعاء، إن نسبة الرسوم "أعلى بعض الشي" من توقعات البنك المركزي الأوروبي، مضيفة أن خطط الرئيس الأميركي دونالد ترامب للرسوم المحددة على المنتجات الصيدلانية وأشباه الموصلات ما زالت غير واضحة.

 

ويتوقع البنك المركزي الأوروبي أن يتباطأ النشاط في منطقة اليورو في الربع الثالث من العام 2025 بعد بداية عام قوية.

 

وذكّرت كريستين لاغارد بأن "النمو العالمي بقي ثابتا إلى حد كبير حتى الآن"، لكنها حذّرت من أن "هذا الصمود مدفوع بشكل رئيسي باضطرابات النشاط الاقتصادي الناجمة عن الرسوم".

ولفتت إلى أنه في الربع الأول من العام، "عزز المستوردون مخزوناتهم تحسبا للرسوم الأعلى".

 

فرض ترامب رسوما جمركية على بلدان حول العالم في مسعى لدعم الصناعات الأميركية وخفض العجز التجاري الكبير لبلاده.

 

وهدد بداية بفرض رسوم جمركية باهظة نسبتها 30 بالمئة على الواردات من الاتحاد الأوروبي، لكن أواخر الشهر الماضي توصلت بروكسل وواشنطن إلى اتفاق لخفضها إلى 15 في المئة، فيما يحاول التكتل الحصول على استثناءات لقطاعات معيّنة.

 

لكن ترامب طرح في الأسابيع الأخيرة احتمال استهداف قطاعات معينة برسوم إضافية مثل المنتجات الصيدلانية التي تشكل 20 بالمئة من صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة.

وفي آخر توقعاته للاقتصاد الكلي الصادرة في يونيو، خفض البنك المركزي الأوروبي توقعاته المرتبطة بالتضخم للعام 2025 بفضل تراجع أسعار الطاقة وتحسن اليورو.

 

في الوقت ذاته، خفض توقعاته لنمو إجمالي الناتج المحلي عام 2026 بعض الشيء إلى 1,1 بالمئة.

 

وأوردت لاغارد أن توقعات جديدة ستُنشر منتصف سبتمبر آخذة في الاعتبار "تأثيرات الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على اقتصاد منطقة اليورو".

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout