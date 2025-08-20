تعافي أقوى من المتوقع لاقتصاد بريطانيا بعد الوباء

A + A -

شهد الاقتصاد البريطاني تعافيا بعد تفشي جائحة فيروس كورونا، أقوى مما كان يعتقد من قبل، بحسب ما أظهرته تقديرات رسمية محسنة.

وأظهرت الأرقام الجديدة أن التغييرات في المنهجية ومصادر البيانات تشير إلى ارتفاع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 2.2 بالمئة خلال الربع الأخير من عام 2023 مقارنة بنهاية عام 2019، مقابل 1.9 بالمئة فقط، بحسب ما ورد في بيان صادر عن مكتب الإحصاءات الوطنية، ونقلته وكالة "بلومبرغ" اليوم الثلاثاء.

وكانت الصدمة التي حدثت خلال العام الأول لتفشي الجائحة، أقل حدة مما كان مقدرا في البداية، حيث انكمش الاقتصاد بنسبة 10 بالمئة وليس 10.3 بالمئة.

وتم رفع تقديرات الإنفاق الحكومي لذلك العام.

وتشير هذه التغييرات إلى تعافي مستويات المعيشة أيضا بصورة أسرع.

يشار إلى أن حكومة حزب العمال تسعى جاهدة من أجل رفع مستويات المعيشة، في ظل ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو.