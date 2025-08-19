مجموعة "سوفت بنك" تستثمر ملياري دولار في شركة "إنتل"

A + A -

أعلنت مجموعة "سوفت بنك" الثلاثاء إنها ستستثمر ملياري دولار في شركة "إنتل" الأميركية التي تعاني من مشكلات، في أحدث خطوة لصندوق الاستثمار الياباني في مجال تطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، حسبما ذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء.

وقال ماسايوشي سون، رئيس مجموعة سوفت بنك ومديرها التنفيذي في بيان مشترك مع إنتل: "إن أشباه الموصلات هي أساس لكل الصناعات"، مبديا التزامه بالتوسع في تصنيع أشباه الموصلات المتطورة وإمداداتها في الولايات المتحدة.

وذكر ليب- بو، المدير التنفيذي لشركة إنتل: "إننا مسرورون للغاية بتعميق علاقاتنا مع سوفت بنك".

وبموجب الاتفاق، ستحصل مجموعة سوفت بنك على الأسهم العادية لإنتل بسعر 23 دولارا للسهم.

ومن المحتمل أن يمثل استثمار سوفت بنك نسبة 2 بالمئة من حصة الأسهم، نظرا لأن القيمة الرأسمالية للشركة الأميركية تبلغ نحو 100 مليار دولار.