نزاع الرسوم بين أميركا والبرازيل يضرب أسعار البن

ارتفعت العقود الآجلة للبن في بورصة إنتركونتننتال خلال تعاملات الخميس، مع ترقب المستثمرين للأنباء عن مفاوضات الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والبرازيل.

وقال متعاملون إنه لا توجد صفقات جديدة تقريبا بين الولايات المتحدة والبرازيل، أكبر منتج للبن في العالم، بعد أن فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوما جمركية 50 بالمئة على البضائع البرازيلية.

تحصل الولايات المتحدة على نحو ثلث احتياجاتها من البن من البرازيل، ويعتمد المتعاملون في السوق حاليا على المخزون المعتمد من بورصة إنتركونتننتال، والذي انخفض إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من عام.

وصعدت العقود الآجلة لبن ‭‭‭‭‭‭)‬‬‬‬‬‬أرابيكا) بواقع ‭‭‭‬‬‬6.9 سنت، أو 2.2 بالمئة، إلى 3.265 دولار للرطل عند التسوية، لتلامس أعلى مستوى في ست أسابيع عند 3.2850 دولار.

وكشفت الحكومة البرازيلية عن حزمة مساعدات للشركات المتضررة من الرسوم الجمركية الأميركية، تركز على خطوط ائتمان للمصدرين ومشتريات حكومية من المنتجات التي تواجه صعوبات في إيجاد أسواق بديلة.

وقال متعاملون إنه إذا بدأت الحكومة البرازيلية التنافس مع القطاع الخاص على مشتريات البن، فمن المرجح أن يؤثر ذلك على فروق الأسعار الفعلية، وليس على العقود الآجلة.

وأوضحوا تحديدا أن أسعار البن البرازيلي المتجه إلى الولايات المتحدة سيُتداول بخصم عن العقود الآجلة لتعويض الرسوم الجمركية الأميركية الباهظة، بينما ستتداول أسعار المتجه إلى الاتحاد الأوروبي أو آسيا بعلاوة في ظل مشتريات الحكومة البرازيلية.

وارتفع بن (روبوستا) أربعة بالمئة إلى 3952 دولارا للطن.

وزادت أسعار البن في فيتنام، أكبر منتج لبن روبوستا، عن الأسبوع الماضي عقب انتعاش الأسعار العالمية، بينما كان الطلب قويا في إندونيسيا وسط نضوب المخزونات.

الكاكاو

أما الكاكاو فتراجع عند التسوية في نيويورك 287 دولارا، أو 3.4 بالمئة، إلى 8.271 دولار للطن، بعد أن سجل أعلى مستوى في ستة أسابيع يوم الاثنين.

وفي أعقاب سوء الأحوال الجوية، خفضت ساحل العاج، أكبر منتج للكاكاو في العالم، مبيعات عقود التصدير الآجلة إلى 1.2 مليون طن للمحصول الرئيسي لموسم 2025/2026، من 1.3 مليون.

قال متعاملون إن هذه الخطوة تهدف إلى الحماية من احتمال التخلف عن سداد العقود، وأنها تعني على الأرجح أن السوق لن يشهد تحسنا يذكر في أرقام محصول ساحل العاج العام المقبل.

انخفض سعر الكاكاو في لندن 3.3 بالمئة إلى 5.570 جنيه إسترليني للطن.

السكر

وتراجع السكر الخام عند التسوية 0.27 سنت، أو 1.6 بالمئة، إلى 16.58 سنت للرطل، بعد أن سجل أعلى مستوى في شهرين عند 17.05 سنت يوم الثلاثاء، وسط تحسن الطلب في الأسواق الفعلي.

وقال متعاملون إن السوق تأثرت بعمليات بيع مكثفة كلما اقترب من مستوى 17 سنتا، وهو نقطة مقاومة قوية في منحنى السعر.

وارتفع السكر الأبيض 0.5 بالمئة إلى 489.40 دولار للطن.