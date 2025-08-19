living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

نزاع الرسوم بين أميركا والبرازيل يضرب أسعار البن

19
AUGUST
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

ارتفعت العقود الآجلة للبن في بورصة إنتركونتننتال خلال تعاملات الخميس، مع ترقب المستثمرين للأنباء عن مفاوضات الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والبرازيل.

وقال متعاملون إنه لا توجد صفقات جديدة تقريبا بين الولايات المتحدة والبرازيل، أكبر منتج للبن في العالم، بعد أن فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوما جمركية 50 بالمئة على البضائع البرازيلية.

تحصل الولايات المتحدة على نحو ثلث احتياجاتها من البن من البرازيل، ويعتمد المتعاملون في السوق حاليا على المخزون المعتمد من بورصة إنتركونتننتال، والذي انخفض إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من عام.

وصعدت العقود الآجلة لبن ‭‭‭‭‭‭)‬‬‬‬‬‬أرابيكا) بواقع ‭‭‭‬‬‬6.9 سنت، أو 2.2 بالمئة، إلى 3.265 دولار للرطل عند التسوية، لتلامس أعلى مستوى في ست أسابيع عند 3.2850 دولار.

وكشفت الحكومة البرازيلية عن حزمة مساعدات للشركات المتضررة من الرسوم الجمركية الأميركية، تركز على خطوط ائتمان للمصدرين ومشتريات حكومية من المنتجات التي تواجه صعوبات في إيجاد أسواق بديلة.

وقال متعاملون إنه إذا بدأت الحكومة البرازيلية التنافس مع القطاع الخاص على مشتريات البن، فمن المرجح أن يؤثر ذلك على فروق الأسعار الفعلية، وليس على العقود الآجلة.

وأوضحوا تحديدا أن أسعار البن البرازيلي المتجه إلى الولايات المتحدة سيُتداول بخصم عن العقود الآجلة لتعويض الرسوم الجمركية الأميركية الباهظة، بينما ستتداول أسعار المتجه إلى الاتحاد الأوروبي أو آسيا بعلاوة في ظل مشتريات الحكومة البرازيلية.

وارتفع بن (روبوستا) أربعة بالمئة إلى 3952 دولارا للطن.

وزادت أسعار البن في فيتنام، أكبر منتج لبن روبوستا، عن الأسبوع الماضي عقب انتعاش الأسعار العالمية، بينما كان الطلب قويا في إندونيسيا وسط نضوب المخزونات.

الكاكاو

أما الكاكاو فتراجع عند التسوية في نيويورك 287 دولارا، أو 3.4 بالمئة، إلى 8.271 دولار للطن، بعد أن سجل أعلى مستوى في ستة أسابيع يوم الاثنين.

 

وفي أعقاب سوء الأحوال الجوية، خفضت ساحل العاج، أكبر منتج للكاكاو في العالم، مبيعات عقود التصدير الآجلة إلى 1.2 مليون طن للمحصول الرئيسي لموسم 2025/2026، من 1.3 مليون.

 

قال متعاملون إن هذه الخطوة تهدف إلى الحماية من احتمال التخلف عن سداد العقود، وأنها تعني على الأرجح أن السوق لن يشهد تحسنا يذكر في أرقام محصول ساحل العاج العام المقبل.

 

انخفض سعر الكاكاو في لندن 3.3 بالمئة إلى 5.570 جنيه إسترليني للطن.

 

السكر

وتراجع السكر الخام عند التسوية 0.27 سنت، أو 1.6 بالمئة، إلى 16.58 سنت للرطل، بعد أن سجل أعلى مستوى في شهرين عند 17.05 سنت يوم الثلاثاء، وسط تحسن الطلب في الأسواق الفعلي.

 

وقال متعاملون إن السوق تأثرت بعمليات بيع مكثفة كلما اقترب من مستوى 17 سنتا، وهو نقطة مقاومة قوية في منحنى السعر.

 

وارتفع السكر الأبيض 0.5 بالمئة إلى 489.40 دولار للطن.

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout