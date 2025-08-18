living cost indicators
سامسونغ تتصدر مبيعات الهواتف الذكية في الشرق الأوسط

18
AUGUST
2025
احتلت شركة سامسونغ للإلكترونيات الكورية الجنوبية المرتبة الأولى في حصة سوق الهواتف الذكية في الشرق الأوسط خلال الربع الثاني من عام 2025، لكنها جاءت في المركز الثالث في جنوب شرق آسيا وسط منافسة شرسة مع منافسيها الصينيين.

 

وقالت شركة كاناليس لأبحاث السوق، إن سامسونغ استحوذت على 34 بالمئة من حصة سوق الشرق الأوسط لتحتل المرتبة الأولى، وتليها شركة شاومي الصينية (17 بالمئة)، وشركة ترانسشن الصينية (15 بالمئة)، حسبما ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

 

وحلت شركة هونر الصينية في المركز الرابع بنسبة 10 بالمئة وتليها شركة أبل الأميركية بنسبة 8 بالمئة.

 

وكانت الفجوة بين سامسونغ وشاومي في الربع الثاني من العام الماضي قد سجلت 8 نقاط مئوية، لكنها تضاعفت في هذا العام.

 

وقالت كاناليس إن سامسونغ تحقق إنجازات في معظم مناطق الشرق الأوسط من خلال تقديم طرازات جالاكسي أيه متوسطة ومنخفضة السعر بشكل استراتيجي. 

وأضافت كاناليس أن جالاكسي إس 25، وجالاكسي إس 24 إف إي يشهدان رد فعل إيجابيا أيضا.

 

وفي جنوب شرق آسيا، جاءت شاومي في المركز الأول بنسبة 19 بالمئة، وتليها ترانسشن بنسبة 18 بالمئة وسامسونغ بنسبة 17 بالمئة، ونوفر بنسبة 14 بالمئة، وفيفو الصينية بنسبة 11 بالمئة.

 

وتعتبر دول جنوب شرق آسيا سوقا تهيمن عليها الشركات الصينية تقريبا باستثناء سامسونغ.

Skynews
