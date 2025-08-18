اقتصاد إسرائيل ينكمش بنسبة 3.5% خلال الربع الثاني من 2025

A + A -

أعلن مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي، الأحد، تراجع الاقتصاد الإسرائيلي خلال الربع الثاني من عام 2025، حيث فرضت الحرب التي خاضتها البلاد مع إيران على مدار 12 يوما، إغلاقا تاما على العديد من الشركات.

وقال مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي إن الناتج المحلي الإجمالي تراجع بنسبة 3.5 بالمئة على أساس سنوي معدل موسميا، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرغ نيوز.

وجاء الأداء أقل من متوسط توقعات المحللين بحدوث نمو بنسبة 0.2 بالمئة في استطلاع أجرته وكالة بلومبرغ.

وشنت إسرائيل هجوما مفاجئا على إيران في 13 يونيو الماضي في محاولة لتدمير البرنامج النووي الإيراني ومنشآت عسكرية أخرى، والتي قالت إنها أصبحت تمثل "تهديدا وجوديا".

وردت إيران بشن هجمات صاروخية باليستية دفعت العديد من الإسرائيليين إلى البحث عن ملاجئ.

وذكر مكتب الإحصاء المركزي، في بيان، أن الحرب مع إيران كان لها التأثير الأكبر على الإنفاق الاستهلاكي الخاص، الذي تراجع بنسبة 4.1 بالمئة، وعلى إجمالي تكوين رأس المال الثابت، الذي تراجع بنسبة 12.3 بالمئة.