11.2 مليار دولار عوائد موانئ دبي العالمية خلال النصف الأول

أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، أن عوائدها خلال النصف الأول من العام الجاري 2025 قد ارتفعت بنسبة 20.4 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 41.14 مليار درهم (حوالي 11.2 مليار دولار) .

وقالت الشركة في بيان إن الفضل في النمو يعود إلى الأداء القوي الذي حققه قطاع الموانئ والمحطات، بالإضافة إلى عمليات الاستحواذ التي تمت مؤخراً.

كما ارتفعت الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 21.4 بالمئة، لتصل إلى 11.131 مليار درهم، حيث شهدت أحجام المناولة زيادة بنسبة 5.6 بالمئة على أساس نسبة نمو المقارنة المثلية، لتصل إلى 45.4 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً عبر المحفظة العالمية.

وتستمر "دي بي ورلد" في ضخ استثماراتها بأسواق النمو الاستراتيجية، حيث بلغت مصاريفها الرأسمالية 3.97 مليار درهم خلال النصف الأول من العام، وتعتزم المجموعة إنفاق 9.18 مليار درهم من المصاريف الرأسمالية خلال العام بأكمله لدعم التوسعات في ميناء جبل علي، وشركة "الأحواض الجافة العالمية"، ومحطة حاويات "تونا تيكرا" في الهند، وميناء "لندن جيتواي" بالمملكة المتحدة، وميناء "داكار" في السنغال، إلى جانب تطوير شركة "دي بي ورلد لوجستيكس" وشركة "بي اند أو للملاحة واللوجستيات"، إذ تركز هذه الاستثمارات على تعزيز الطاقة الاستيعابية لمحطات الحاويات، ودمج سلاسل التوريد، وتطوير الإمكانات الرقمية لدعم مرونة التجارة على المدى الطويل.

وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة، إن النتائج المحققة تؤكد على قوة استراتيجية المجموعة القائمة على تقديم حلول متكاملة وتشغيل البنية التحتية الحيوية في الأسواق الرئيسية من مواصلة دعم أصحاب البضائع في نقل شحناتهم، وتحقيق نتائج استثنائية، مشيرا إلى تحقيق العوائد والأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نموًّا تجاوز 20 بالمئة بالرغم من الرغم من التوترات الجيوسياسية المستمرة، واستمرار إغلاق طريق البحر الأحمر، وتصاعد حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية على التجارة العالمية

وأكد على إيمانهم بالإمكانات الهائلة التي تحملها آفاق التجارة العالمية والخدمات اللوجستية على المدى المتوسط والطويل، مضيفا بأن في ظل التطور المستمر لسلاسل التوريد، تبرز مجموعة "دي بي ورلد" في موقع قوي يؤهلها لريادة القطاع في تقديم حلول تجارية مبتكرة تتسم بالكفاءة والمرونة والاستدامة، وتُحدث فرقاً حقيقياً من خلال تشكيل قيمة طويلة الأمد.

وتمكنت "دي بي ورلد" من مناولة 27.4 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً في محطات الحاويات التي تديرها، مسجلةً بذلك زيادة قدرها 7.5 بالمئة على أساس سنوي، فيما تغطي منصة تخليص البضائع التابعة للمجموعة الآن 300 موقع تقريباً، وتشمل ما يزيد على 90 بالمئة من خطوط التجارة العالمية.