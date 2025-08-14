الـ AI وإعادة تشكيل الأسواق المالية.. ما هي الفرص والمخاطر؟

A + A -

تشهد الأسواق المالية العالمية تحولات جذرية بفعل التطورات المتسارعة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، التي باتت تلعب دوراً متزايد الأهمية في رسم ملامح المستقبل الاقتصادي، ذلك أن هذا التحول يمتد تأثيره ليشمل صناعات عدة، ما يثير تساؤلات حول فرص الاستثمار ومخاطر التراجع في مجالات كانت تُعتبر مستقرة لفترات طويلة.

في ظل هذا الواقع المتغير، يتجه المستثمرون حول العالم إلى إعادة تقييم مراكزهم وأولوياتهم، متأملين الاستفادة من هذه الطفرة التكنولوجية التي تحمل معها آمالًا كبيرة في الابتكار والنمو. في الوقت نفسه، تنمو المخاوف من أن تؤدي هذه التكنولوجيا إلى إحداث اضطرابات عميقة في نماذج الأعمال التقليدية، وتغيير قواعد اللعبة في صناعات بأكملها.

ومع تسارع وتيرة التطور، بدأت ملامح هذا التأثير تتضح في أداء عدد من الشركات، التي شهدت تقلبات ملحوظة، في حين برزت كيانات جديدة تستحوذ على اهتمام المستثمرين باعتبارها في صدارة التغيير.

يعكس هذا المشهد تحولا معقدا بين فرص وتحديات، يفرض على الأسواق والمحللين إعادة النظر في استراتيجياتهم.

في هذا السياق، يشير تقرير لـ "بلومبيرغ" إلى أن:

تأثير الذكاء الاصطناعي على الأسواق المالية الأميركية واضحٌ جداً.

تُعدّ شركة إنفيديا الشركة الأكثر قيمةً في العالم، إذ تبلغ قيمتها السوقية نحو 4.5 تريليون دولار. وقد جمعت شركات ناشئة، من OpenAI إلى Anthropic، عشرات المليارات من الدولارات.

لكن لهذه التقنية الجديدة جانب سلبي يتزايد إدراك المستثمرين له؛ فهي تُهدد بقلب الصناعات رأساً على عقب، تماماً كما فعل الإنترنت قبلها.

بدأ المستثمرون يراهنون على أين سيحدث هذا التغيير تحديداً، متخليين عن أسهم شركات يتوقع بعض الاستراتيجيين أن تشهد انخفاضاً في الطلب مع تزايد اعتماد تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

من بينها شركات تطوير مواقع إلكترونية مثل شركة Shutterstock المتخصصة في الصور الرقمية، وشركة Adobe المتخصصة في صناعة البرمجيات.

تُعد هذه الشركات الثلاث جزءًا من سلة تضم 26 شركة حددها استراتيجيو بنك أوف أميركا باعتبارها الأكثر عرضة لخطر الذكاء الاصطناعي.

انخفض أداء هذه الشركات عن مؤشر S&P 500 بنحو 22 نقطة مئوية منذ منتصف مايو، بعد مواكبتها تقريبًا لسوق التكنولوجيا منذ إطلاق ChatGPT في أواخر عام 2022.

وينقل التقرير عن الرئيس التنفيذي لمجموعة فيوتشوروم، دانيال نيومان، قوله: "الاضطراب حقيقي.. كنا نعتقد بأنه سيحدث على مدى خمس سنوات.. يبدو أنه سيحدث على مدى عامين.. ستكون الشركات القائمة على الخدمات ذات العدد الكبير من الموظفين عرضة للخطر، حتى لو كانت لديها أعمال قوية من عصر التكنولوجيا السابق".

ويضيف التقرير: حتى الآن، لم تفشل سوى شركات قليلة نتيجة انتشار برامج المحادثة الآلية وما يُسمى بالوكلاء القادرين على كتابة أكواد برمجية، والإجابة على أسئلة معقدة، وإنتاج صور ومقاطع فيديو. ولكن مع استثمار شركات التكنولوجيا العملاقة، مثل مايكروسوفت وميتا بلاتفورمز، مئات المليارات في الذكاء الاصطناعي، بدأ المستثمرون يتبنون موقفًا دفاعيًا أكثر.

تغير ملحوظ

يقول المستشار الأكاديمي في جامعة سان خوسيه الحكومية، الدكتور أحمد بانافع، في تصريحات لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية": تشهد أسواق الأسهم العالمية موجة تغيّر ملحوظة مع تسارع التطور في تقنيات الذكاء الاصطناعي، إذ بدأت بعض الشركات، التي كانت تُعد من الأكثر استقراراً، في مواجهة ضغوط كبيرة، بينما يتجه المستثمرون نحو كيانات تستفيد بشكل مباشر من هذه الطفرة التكنولوجية.

على سبيل المثال، شركات تعمل في مجالات التصميم والتحرير الرقمي تواجه انخفاضاً حاداً في الطلب على خدماتها التقليدية، مع صعود منصات توليد الصور والفيديو عبر الذكاء الاصطناعي.

البيانات تشير إلى أن أداء هذه الفئة من الشركات تراجع بشكل ملحوظ مقارنة بالمؤشرات الرئيسية، مع انخفاضات تتجاوز 30 بالمئة لدى بعضها منذ بداية العام.

ويشدد على أن بوصلة المستثمرين تتجه نحو الكيانات التي تقدم خدمات أو بنية تحتية أساسية للذكاء الاصطناعي، بينما تتراجع الثقة في الشركات التي يمكن أن تتأثر نماذج أعمالها بقدوم التقنيات الجديدة.

لكنه في الوقت نفسه يشير إلى أن عدداً من المحللين يحذرون من أن الحماس المفرط حول الذكاء الاصطناعي يذكّر بفقاعة الإنترنت في أواخر التسعينيات، خاصة مع ارتفاع تقييمات الشركات إلى مستويات قياسية، إلى جانب الضغوط الناجمة عن أسعار الفائدة المرتفعة والتوترات الجيوسياسية، وهو ما يجعل السوق عرضة لتصحيح مفاجئ.

تفاؤل بشأن السوق

تقرير لـ "غولدمان ساكس" يشير إلى تفاؤل سوق الأسهم الأميركية، بدعمٍ من طفرة الذكاء الاصطناعي، منبهاً إلى أن التفاؤل المتزايد بشأن الذكاء الاصطناعي يُعزز الأصول الأميركية، إذ تضم البلاد بعضاً من أكبر شركات التكنولوجيا في العالم.

وقد حظيت مجموعة شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى، المعروفة باسم "السبعة العظماء"، بشعبية خاصة بين المستثمرين الذين شملهم استطلاع "كويك بول" الأخير، حيث قال 66 بالمئة منهم إنهم يخططون للاحتفاظ باستثماراتهم في هذه المجموعةأو زيادة حصصهم فيها.

انخفضت أسهم هذه المجموعة في وقت سابق من هذا العام وسط إعلانات عن رسوم جمركية وأخبار تفيد بأن شركات التكنولوجيا الصينية قادرة على بناء نماذج لغوية كبيرة بتكلفة أقل من نظيراتها الأمريكية. لكن الآن، يقول أوسكار أوستلوند، وهو رئيس استراتيجية المحتوى العالمي وتحليلات السوق وعلوم البيانات في غولدمان ساكس للخدمات المصرفية العالمية والأسواق: "لقد تعافينا.. والنظرة إلى الشركات السبعة لا تزال قوية كما كانت في عام 2024".

أثر الـ AI

من جانبه، يشير رئيس قسم الأسواق العالمية في شركة Cedra Markets، جو يرق، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إلى أن الذكاء الاصطناعي بدأ يترك أثراً واضحاً على عدد من القطاعات، موضحاً أن بعض الشركات ستكون الأكثر تضررًا مع تسارع تطور هذه التكنولوجيا.

شركات تطوير البرامج الإلكترونية من أبرز المتأثرين، إذ أصبح بإمكان الذكاء الاصطناعي توفير المعلومات وتنفيذ النماذج بسهولة، مما يقلل من اعتماد المستخدمين على هذه الشركات.

الشركات العاملة في مجال البرمجة تواجه تحديات مشابهة، حيث باتت النماذج المتقدمة من الذكاء الاصطناعي قادرة على إنتاج الأكواد والبرمجيات، ما قد يؤدي إلى تراجع الإيرادات والقيمة السوقية لهذه الشركات.

كذلك مجالات إنتاج ومعالجة الصور، وكذلك شركات التوظيف، بدأت تشهد تأثيرات ملحوظة، إذ يقوم الذكاء الاصطناعي بأتمتة العديد من المهام التي كانت تتطلب موظفين بشريين.

ويتابع يرق قائلاً: "شركات كبرى مثل ألفابت ومايكروسوفت وميتا، استثمرت مئات المليارات في الذكاء الاصطناعي خلال العام الماضي، ومن المتوقع أن تزيد هذه الاستثمارات بنسبة 50 بالمئة هذا العام، ما يعكس حجم وضخامة هذا القطاع".

ويلفت إلى أن المشهد الحالي يشبه فورة الإنترنت في بداية الألفية، حين اختفت شركات وأخرى شهدت نمواً هائلاً. لكنه يحذّر من أن التسارع الحالي في الاستثمار والتطوير يجعل دورة التغيير أسرع بكثير مما كان متوقعاً، حيث كانت التقديرات تشير إلى أن انطلاقة الذكاء الاصطناعي ستأخذ نحو خمس سنوات، بينما نشهد اليوم تقدماً أسرع بكثير.