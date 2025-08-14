living cost indicators
إنجاز تاريخي .. الاتحاد للطيران تتجاوز 20 مليون مسافر في عام

14
AUGUST
2025
حققت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات، إنجازا تاريخيا بتجاوزها حاجز 20 مليون مسافر خلال 12 شهرا متداولا للمرة الأولى في تاريخها، مشددة على النمو القوي والمستدام في عملياتها.

ودعمت هذا الإنجاز أرقام الأداء الاستثنائية منذ بداية عام 2025 وحتى نهاية يوليو، حيث استقبلت الشركة 12.2 مليون مسافر ما يمثل زيادة بنسبة 17 بالمئة عن الفترة نفسها من العام 2024، مع حفاظها على معدل حمولة مهم بلغ 88 بالمئة مقارنة بـ 86 بالمئة في العام الماضي.

ورحبت الاتحاد للطيران خلال شهر يوليو الماضي بنحو 2 مليون مسافر بنمو 19 بالمئة عن الفترة نفسها من العام الماضي، عندما قامت بنقل 1.7 مليون ضيف، ويعكس هذا النمو المستمر التوسع الإستراتيجي للشركة ومكانتها القوية في السوق، كما ارتفع معدل حمولة الركاب إلى 90 بالمئة، مقارنة بـ 89 بالمئة في يوليو 2024، مما يعزز قدرة الاتحاد للطيران على تحسين سعتها مع الحفاظ على الطلب المرتفع.

ويبلغ أسطول طائرات الاتحاد حاليا 111 طائرة، مما يدعم شبكتها المتنامية من 81 وجهة للركاب، ارتفاعا من 76 وجهة في العام السابق، حيث تبرز هذه الأرقام استمرار استثمار الشركة في تطوير الأسطول والخطوط.

وعزا أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران، هذا النمو إلى الثقة التي يضعها العملاء في خدمات الشركة وقوة شبكتها، مشيرا إلى أن النمو المستمر يعكس نجاح الالتزام التام بتحقيق هدف زيادة عدد الوجهات عالميا.

وأوضح أن الشركة تواصل العمل على زيادة أسطولها من الطائرات حيث استقبلت في يوليو أول طائرة ايرباص A321LR من فئة الممر الواحد بعيدة المدى، وانضمت خمس طائرات جديدة إلى الاتحاد بالاضافة إلى طائرتين من طراز بوينغ787s وطائرة من طراز ايرباص A350-1000 وطائرة ايرباص A320.

Skynews
