الصقيع يضرب محاصيل البندق في تركيا ويشعل الأسعار

قفزت أسعار البندق بالجملة في موسم الحصاد في تركيا، أكبر منتج في العالم، بسبب أضرار موجة صقيع ضربت البلاد في أبريل الماضي.

ووفقا لمنصة بيانات السلع "فيسبير بي في" ومقرها أمستردام، يبلغ سعر الطن المتري من البندق التركي حاليا حوالي 9400 يورو (10900 دولار) - بزيادة تقريبية قدرها 34 بالمئة منذ بداية العام، حسبما صرحت فيسبير لوكالة الأنباء الألمانية.

وفي أبريل، ألحقت موجة صقيع أضرارا بمحصول تركيا، مما دفع الأسعار إلى الارتفاع حتى قبل أن يبدأ الحصاد.

ووصف وزير الزراعة إبراهيم يوماكلي ما حدث بأنه أحد أسوأ موجات الصقيع الزراعية في تاريخ تركيا. وأشار الخبراء إلى تغير المناخ، الذي يقولون إنه يجعل الأحداث الجوية المتطرفة أكثر تواترا، كسبب أساسي.

وينمو حوالي 60 بالمئة من البندق في العالم بشكل أساسي على المنحدرات الجبلية الخضراء على طول ساحل البحر الأسود في تركيا، حيث يطلق على البندق اسم "الذهب الأخضر" بسبب أهميته الاقتصادية.

وقدرت شركة التجارة شلوتر آند ماك في هامبورغ أن أسعار الجملة للبندق التركي ارتفعت بنحو 40 بالمئة منذ موجة البرد. وقد عوضت الفوائض من المحاصيل السابقة والإنتاج الجيد في البلدان المنتجة الأخرى الخسائر جزئيا.

وفي تركيا، قام مجلس الحبوب الحكومي - وهو نوع من المنظمين للسوق - برفع الحد الأدنى لسعر شراء البندق قبل أيام قليلة. يبلغ السعر هذا العام حوالي 20ر4 يورو للكيلوجرام الواحد.

وبالقياس بالعملة المحلية، الليرة، التي تم تخفيض قيمتها مرارا وتكرارا، فإن هذا يمثل زيادة بأكثر من 50 بالمئة.

وكانت آخر خسارة كبيرة في المحاصيل مرتبط بالصقيع في تركيا قد حدثت في عام 2014.