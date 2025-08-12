living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ترامب يعيّن أحد أشدّ مناصريه رئيسا لوكالة إحصاءات العمل

12
AUGUST
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
عيّن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإثنين أحد أشدّ مناصريه رئيسا للوكالة الرئيسية لإحصاءات العمل، في خطوة تأتي بعد أسبوعين تقريبا من إقالته رئيستها السابقة إثر نشرها أرقاما سيّئة عن الوظائف.
 
والرئيس الجديد لمكتب إحصاءات العمل هو إي. جيه. أنطوني الذي يعمل خبيرا اقتصاديا في مركز أبحاث محافظ للغاية.
 
وفي الأول من أغسطس، اتّهم ترامب إريكا ماكنتارفر، دون تقديم أدلة، بالتلاعب بإحصاءات لتشويه صورة إدارته وأمر بإقالتها "فورا"، في طلب أذهل خبراء اقتصاديين وأثار غضب معارضين.
 
وقال ترامب على شبكته الاجتماعية "تروث سوشال" للتواصل الاجتماعي "يسعدني أن أعلن أنّني سأعيّن الخبير الاقتصادي المرموق، إي. جيه. أنطوني، في منصب مفوض مكتب إحصاءات العمل".
 
 
وأضاف، مستخدما كعادته كلمات بأحرف كبيرة "اقتصادنا مزدهر، وإي. جيه. سيضمن أن تكون الأرقام المنشورة صادقة وعادلة".
 
وإذا أقر مجلس الشيوخ هذا الترشيح، فسيحل أنطوني محل إريكا ماكنتارفر، التي عينها الرئيس السابق جو بايدن مفوضة لمكتب إحصاءات العمل، وكان ترامب قد أقالها في أول أغسطس، بعد أن أظهر تقرير الوظائف لشهر يوليو تباطؤا حادا في التوظيف هذا الربيع، مع مراجعة أرقام التوظيف في مايو ويونيو إلى مستويات أقل بكثير مما أُعلن في البداية.
 
واتهم ترامب ماكنتارفر، من دون تقديم أدلة، بتزوير بيانات الوظائف لأسباب سياسية.
 
ويأتي هذا الإعلان قبل يوم واحد من الموعد المقرر لصدور أحدث بيانات التضخم عن مكتب إحصاءات العمل لشهر يوليو، والتي يُتوقع أن تُظهر ارتفاع أسعار المستهلكين للشهر الثالث على التوالي، في ظل دفع الرسوم الجمركية لزيادة تكلفة العديد من السلع المستوردة.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout