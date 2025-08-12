ترامب يعيّن أحد أشدّ مناصريه رئيسا لوكالة إحصاءات العمل

A + A -

عيّن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإثنين أحد أشدّ مناصريه رئيسا للوكالة الرئيسية لإحصاءات العمل، في خطوة تأتي بعد أسبوعين تقريبا من إقالته رئيستها السابقة إثر نشرها أرقاما سيّئة عن الوظائف.

والرئيس الجديد لمكتب إحصاءات العمل هو إي. جيه. أنطوني الذي يعمل خبيرا اقتصاديا في مركز أبحاث محافظ للغاية.

وفي الأول من أغسطس، اتّهم ترامب إريكا ماكنتارفر، دون تقديم أدلة، بالتلاعب بإحصاءات لتشويه صورة إدارته وأمر بإقالتها "فورا"، في طلب أذهل خبراء اقتصاديين وأثار غضب معارضين.

وقال ترامب على شبكته الاجتماعية "تروث سوشال" للتواصل الاجتماعي "يسعدني أن أعلن أنّني سأعيّن الخبير الاقتصادي المرموق، إي. جيه. أنطوني، في منصب مفوض مكتب إحصاءات العمل".

وأضاف، مستخدما كعادته كلمات بأحرف كبيرة "اقتصادنا مزدهر، وإي. جيه. سيضمن أن تكون الأرقام المنشورة صادقة وعادلة".

وإذا أقر مجلس الشيوخ هذا الترشيح، فسيحل أنطوني محل إريكا ماكنتارفر، التي عينها الرئيس السابق جو بايدن مفوضة لمكتب إحصاءات العمل، وكان ترامب قد أقالها في أول أغسطس، بعد أن أظهر تقرير الوظائف لشهر يوليو تباطؤا حادا في التوظيف هذا الربيع، مع مراجعة أرقام التوظيف في مايو ويونيو إلى مستويات أقل بكثير مما أُعلن في البداية.

واتهم ترامب ماكنتارفر، من دون تقديم أدلة، بتزوير بيانات الوظائف لأسباب سياسية.

ويأتي هذا الإعلان قبل يوم واحد من الموعد المقرر لصدور أحدث بيانات التضخم عن مكتب إحصاءات العمل لشهر يوليو، والتي يُتوقع أن تُظهر ارتفاع أسعار المستهلكين للشهر الثالث على التوالي، في ظل دفع الرسوم الجمركية لزيادة تكلفة العديد من السلع المستوردة.