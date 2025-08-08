living cost indicators
تراجع سهم إنتل بعد مطالبة ترامب باستقالة رئيسها التنفيذي

8
AUGUST
2025
تكبد سهم شركة صناعة أشباه الموصلات الأميركية إنتل خسائر حادة في بداية تعاملات أمس الخميس، بعد منشور الرئيس الأميركي دونالد ترامب على منصة التواصل الاجتماعي تروث سوشيال ، قال فيه إن الرئيس التنفيذي للشركة يجب أن يستقيل.
 
كتب ترامب " الرئيس التنفيذي لشركة إنتل في موقف متناقض للغاية، وعليه الاستقالة فورًا .. لا يوجد حل آخر لهذه المشكلة. شكرًا لاهتمامكم بهذه المشكلة".
 
نشر ترامب هذا المنشور بعد أن بعث السيناتور توم كوتون برسالة إلى رئيس مجلس إدارة شركة إنتل، فرانك ياري، أعرب فيها عن قلقه إزاء استثمارات الرئيس التنفيذي ليب بو تان وعلاقاته بشركات أشباه الموصلات التي يُقال إنها مرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني وجيش التحرير الشعبي (الصيني)، وسأل المجلس عما إذا كان تان قد تخلى عن استثماراته في هذه الشركات لتجنب أي تضارب في المصالح.
 
وانتقد كوتون في الرسالة قيادة تان الأخيرة لشركة كادينس ديزاين سيستمز، وهي شركة التقنية التي اعترفت في يوليو ببيع منتجاتها إلى الجامعة الوطنية الصينية لتكنولوجيا الدفاع، في انتهاك لضوابط التصدير الأميركية.
 
يذكر أن إنتل عينت في مارس الماضي إنتل تان رئيسًا تنفيذيًا جديدًا لها، وفقًا لما كتبه كوتون في الرسالة.
 
ويُقال إن تان يُسيطر على عشرات الشركات الصينية، ولديه حصص في مئات الشركات الصينية المُتخصصة في التصنيع المُتقدم والرقائق.
 
كما يُقال إن ثماني شركات على الأقل من هذه الشركات لها صلات بالجيش الصيني. ولم تُجب إنتل فورًا على طلب التعليق.
 
وتراجع سهم إنتل الخميس بنسبة 3 بالمئة رغم ارتفاع مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا بصورة عامة.
Skynews
{{article.title}}
