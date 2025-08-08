الذهب يتجه لتسجيل مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي

A + A -

قفزت العقود الآجلة للذهب إلى مستوى جديد، خلال تعاملات الجمعة المبكرة، عقب صدور تقرير يفيد بأن الولايات المتحدة فرضت رسوما جمركية على واردات سبائك الذهب التي تزن كيلوجراما.

ويتجه الذهب في المعاملات الفورية لتسجيل مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي مستفيدا من الاضطرابات التي تشهدها الأسواق بسبب الرسوم الجمركية وآمال خفض الفائدة الأميركية.

تحديث الأسعار

بحلول الساعة 0104 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 3389.37 دولار للأونصة (الأوقية) بعد بلوغه أعلى مستوياته منذ 23 يوليو في وقت سابق من الجلسة. وكسب المعدن النفيس 0.8 بالمئة حتى الآن هذا الأسبوع، بحسب بيانات وكالة رويترز.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب للتسليم في ديسمبر 1.6 بالمئة عند 3509.10 دولار، بعد أن سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 3534.10 دولار.

وأفادت صحيفة فاينانشال تايمز أمس الخميس، نقلا عن خطاب من إدارة الجمارك وحماية الحدود بأن الولايات المتحدة فرضت رسوما جمركية على واردات سبائك الذهب التي يبلغ وزنها كيلوجراما.

وبحسب الصحيفة، قال الخطاب وهو بتاريخ 31 يوليو إن سبائك الذهب التي تزن كيلوجراما و100 أوقية يجب أن تصنف تحت رمز جمركي يخضع لرسوم. وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الخطوة قد تؤثر على سويسرا، أكبر مركز لتنقية الذهب في العالم.

ودخلت الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الواردات من عشرات الدول حيز التنفيذ أمس الخميس، مما دفع شركاء تجاريين رئيسيين مثل سويسرا والبرازيل والهند للإسراع لبحث اتفاقات تجارية أفضل.

ويعد الذهب عادة ملاذا آمنا للاحتفاظ بالقيمة في أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية.

وفي الأسبوع الماضي، عززت بيانات الوظائف الأميركية الضعيفة الرهانات على خفض أسعار الفائدة. وتتوقع السوق الآن بنسبة تتجاوز 91 بالمئة خفض الفائدة 25 نقطة أساس الشهر المقبل، وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، خسرت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 38.19 دولار للأونصة. وارتفع البلاتين 1.3 بالمئة إلى 1350.98 دولار وتراجع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1146.48 دولار.