ترامب يرشح ستيفن ميران لعضوية مجلس الاحتياطي الفيدرالي

8
AUGUST
2025
اختار الرئيس الأميركي دونالد ترامب كبير مستشاره الاقتصادي ستيفن ميران لعضوية مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لمدة 4 شهور فقط استكمالا لفترة عضوة المجلس أدريانا كوغلر التي أعلنت يوم الجمعة الماضي استقالتها من المجلس، مع استمرار البحث عن مرشح لهذا المقعد للولاية الجديدة.
 
وقال ترامب إنه اختار ستيفن ميران رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض لشغل مقعد أدريانا كولغر التي كان قد عينها الرئيس السابق جو بايدن.
 
وفي حال مصادقة مجلس الشيوخ الأميركي على تعيين ميران، فإنه سيشغل عضوية مجلس الاحتياط حتى 31 يناير المقبل.
 
يُعد هذا التعيين أول فرصة لترامب لفرض سيطرة أكبر على مجلس الاحتياط الفيدرالي، أحد الوكالات الفيدرالية المستقلة القليلة المتبقية. وقد انتقد ترامب بشدة رئيسه الحالي، جيروم باول، لإبقائه أسعار الفائدة قصيرة الأجل دون تغيير.
 
وكان ميران من أبرز المدافعين عن تخفيضات ترامب لضرائب الدخل ورفع الرسوم الجمركية، مجادلًا بأن الجمع بينهما سيُولّد نموًا اقتصاديًا كافيًا لخفض عجز الموازنة. كما قلل من خطر تسبب رسوم ترامب الجمركية في ارتفاع التضخم، وهو مصدر قلق كبير لباول.
Skynews
