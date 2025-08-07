"أدنوك للتوزيع" تسجل أعلى أرباح نصف سنوية في تاريخها

A + A -

أعلنت شركة "أدنوك للتوزيع"، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن تحقيق نمو مضاعف في كل من الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهالك والإطفاء، وصافي الأرباح خلال النصف الأول من عام 2025، متجاوزة توقعات المحللين.

وسجلت الشركة أعلى أرباح نصف سنوية في تاريخها قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، بلغت 566 مليون دولار، بزيادة قدرها 10 بالمئة على أساس سنوي.

وقالت "أدنوك للتوزيع" في بيان على موقع سوق أبوظبي المالي الخميس، إن صافي الأرباح عن الفترة نفسها قد ارتفع بنسبة 12.2 بالمئة على أساس سنوي، ليصل إلى 358 مليون دولار، كما حققت مبيعات قياسية في كميات الوقود بلغت 7.62 مليار لتر، وهو ما يمثل نمواً بنسبة 5.6 بالمئة على أساس سنوي.

وتسلط هذه الإنجازات الضوء على النجاحات التي حققتها "أدنوك للتوزيع" في إطار استراتيجيتها الخمسية للنمو، التي تهدف إلى تعزيز نمو الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهالك والإطفاء، وذلك من خلال التركيز على المبادرات الاستراتيجية ومجالات النمو الرئيسية بحلول عام 2028 وهو ما يسهم في تحقيق عائدات طويلة الأمد، ويدعم مسيرة الشركة نحو تحقيق النمو المستدام.

وبهذه المناسبة، قال المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لـ "أدنوك للتوزيع"، إن النتائج القوية التي حققتها الشركة خلال النصف الأول من عام 2025 تؤكد على نجاح تنفيذ الإستراتيجية الخمسية للنمو للأعوام 2024–2028، والتي تستند إلى التميز التشغيلي والابتكار الذي يضع احتياجات العملاء في صميم أولوياته، ويؤكد النمو المستمر في الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء وصافي الأرباح قدرة الشركة على التوسع بكفاءة، وتحقيق قيمة مضافة، وتعزيز ريادتها في قطاع التنقل وتجارة التجزئة.

وأضاف أن الشركة تستمر في ترسيخ مكانتها في الأسواق لتحقيق نمو مستدام وطويل الأمد وعوائد مجزية للمساهمين، من خلال تبني أحدث التقنيات، واستكشاف فرص جديدة لتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتوسيع نطاق الخدمات عالية الجودة لتصل إلى عدد أكبر من المجتمعات.

وفي هذا الإطار، شهد قطاع التجزئة غير الوقود نمواً مضاعفاً، حيث ارتفع إجمالي أرباح القطاع بنسبة 14.9 بالمئة على أساس سنوي، كما ارتفع عدد المعاملات بنسبة 10.4 بالمئة على أساس سنوي خلال النصف الأول من العام، ويعزز هذا الأداء المتميز والمستمر لقطاع التجزئة غير الوقود، الذي نما بمعدل تجاوز قطاع توزيع الوقود، تنفيذ إستراتيجية الشركة لتنويع مصادر الإيرادات وتلبية الطلب المتزايد على خدمات التجزئة، كما شهد برنامج "مكافآت أدنوك"، نمواً بنسبة 19.5 بالمئة على أساس سنوي ليصل عدد أعضائه إلى 2.5 مليون تقريباً.

خلال النصف الأول من 2025، استمر التوسع الإستراتيجي لشبكة محطات الخدمة التابعة لـ "أدنوك للتوزيع" بإضافة 47 محطة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد المحطات إلى 940 محطة تقريباً، وتتركز غالبية المحطات الجديدة في المملكة العربية السعودية، حيثُ تستمر الشركة في تبني نموذج أعمال منخفض التكاليف الرأسمالية والمتمثل في "المحطة المملوكة للوكيل، وتديرها الشركة" والمصمم لتعزيز النمو المستدام، حيث مكّن هذا النموذج الشركة من مضاعفة عدد محطاتها في المملكة على أساس سنوي، من 69 إلى 140 محطة خدمة.

وبناء على هذا الأداء القوي، قامت الشركة بمراجعة خطة توسعها ورفع عدد المحطات المستهدفة إلى ما بين 60 و70 محطة جديدة بحلول نهاية عام 2025، منها ما بين 50 و60 محطة في المملكة العربية السعودية.

ويساهم هذا التوسع في تعزيز حضور "أدنوك للتوزيع" الإقليمي، ويمكّنها من الاستفادة من الطلب المتزايد على خدمات التنقل وتجارة التجزئة، بما يدعم مسار نموّها ويُسهم في تحقيق عوائد مجزية للمساهمين، انسجاماً مع أهدافها الاستراتيجية.

بالإضافة إلى ذلك كانت أدنوك قد أعلنت في مايو الماضي عن الإطلاق الرسمي لزيوت التشحيم "أدنوك فويجر" في السوق المصري، حيث أصبحت متاحة لأول مرة في العديد من نقاط البيع المستقلة في مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية، وتستهدف الشركة الوصول إلى 3,000 نقطة بيع في السوق المصري بحلول نهاية عام 2026، في خطوة تعزز حضورها الإقليمي.

وتعد مصر سوقاً محورياً ضمن أولويات "أدنوك للتوزيع"، بالتزامن مع استمرارها في تعزيز حضورها العالمي من خلال تصدير زيوت "أدنوك فويجر"، العلامة التجارية الأولى لزيوت التشحيم في دولة الإمارات من حيث الحصة السوقية، إلى أكثر من 47 دولة في أنحاء العالم.

وحققت "أدنوك للتوزيع" ، خلال النصف الأول من 2025، إنجازاً بارزاً بتوسعة شبكة "E2GO" للشحن السريع والفائق السرعة للمركبات الكهربائية إلى أكثر من 300 نقطة شحن كهربائي في مختلف أنحاء دولة الإمارات.

ويؤكد هذا الإنجاز التزام الشركة بتعزيز حلول التنقل المستدام والطاقة النظيفة، بما يتماشى مع هدفها المتمثل في رفع عدد نقاط الشحن إلى أكثر من 500 نقطة بحلول عام 2028.

وتستمر الشركة في تنفيذ خطتها لإضافة 100 نقطة شحن جديدة في عام 2025، وذلك في إطار رؤيتها الاستراتيجية لتطوير عملياتها التشغيلية وتعزيز تنافسيتها، وضمان مواكبة أعمالها للمستقبل وترسيخ مكانتها كشركة رائدة في مجال البنية التحتية للتنقل المستدام.

وفي إطار جهودها لتعزيز النمو الاستراتيجي، تستفيد "أدنوك للتوزيع" من حلول وأدوات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة لرفع الكفاءة التشغيلية وتحسين تجربة العملاء عبر مختلف مراحل سلسلة القيمة.

ومن خلال مبادرات مثل نماذج التنبؤ بالطلب على الوقود والإدارة الذكية للمنتجات والعروض فائقة التخصيص، تُعيد الشركة صياغة أعمالها بما يعزز رضا العملاء ويواكب تطلعاتهم. وتُعد هذه المبادرات جزءاً أساسياً من استراتيجية "أدنوك للتوزيع" لضمان مواكبة أعمالها للمستقبل، ودعم أهداف الاستدامة، وتعزيز قدرتها التنافسية في سوق يعتمد بشكل متزايد على البيانات والرقمية.

وضمن جهود تحولها الرقمي، اعتمد مجلس إدارة "أدنوك للتوزيع" خلال اجتماعه الأخير تطبيق "MEERAi"، أداة الذكاء الاصطناعي الجديدة لشركة "أدنوك"، لمساعدة الإدارة التنفيذية على اتخاذ قرارات مدروسة بشكل أسرع وأكثر فاعلية، استناداً على البيانات.

توزيعات مجزية

وبفضل الميزانية العمومية القوية التي تتمتع بها "أدنوك للتوزيع"، مع بلوغ نسبة معدل صافي الدين إلى الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 0.80 مرة في نهاية النصف الأول من 2025، تستمر الشركة في التزامها بسياسة توزيعات أرباح نقدية مجزية وشفافة فيما يختص بالعائدات، مع خطط لتوزيع أرباح سنوية تبلغ 700 مليون دولار- أي 20.57 فلس للسهم الواحد، أو 75 بالمئة من صافي الأرباح – أيهما أعلى – حتى عام 2028.

وتمثل هذه التوزيعات عائدا سنويا يبلغ 6 بالمئة تقريباً، وذلك بناء على سعر السهم البالغ 3.70 كما في 6 أغسطس 2025، ومن المتوقع أن تقوم الشركة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 350 مليون دولار عن النصف الأول من عام 2025 في أكتوبر القادم، وذلك بعد الحصول على موافقة مجلس الإدارة.

وفي إطار استراتيجيتها الخمسية للنمو، تستمر "أدنوك للتوزيع" في التركيز على تعظيم العائدات من خلال الابتكار، وتحقيق قيمة مضافة من أصولها، وتلبية الطلب المتزايد على الوقود والخدمات الأخرى غير الوقود داخل الدولة، إلى جانب تسريع وتيرة النمو والتوسع إقليمياً ودولياً وفق نهج منضبط ومدروس. ومع التزامها باستثمار سنوي يتراوح بين 250 و300 مليون دولار حتى عام 2028، وتبنّي نموذج أعمال مرن، واستراتيجية نمو واضحة، فإن الشركة تتمتع بمركز مالي قوي يتيح لها تعزيز زخم مسيرتها للنمو بخطى ثابتة، وتحقيق نتائج متميزة خلال النصف الثاني من عام 2025 وما بعده.