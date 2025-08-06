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أدنوك للغاز تحقق أعلى صافي دخل ربع سنوي على الإطلاق

6
AUGUST
2025
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أﻋﻠنت "أدنوك ﻟﻠﻐﺎز"، اﻟمُدرجة ﻓﻲ سوق أبوظبي ﻟﻸوراق المالية، الأربعاء، عن تحقیق صافي دخل ﻓﻲ اﻟربع الثاني من ﻋﺎم 2025 بلغ 5.09 مليار درﻫم (حوالي 1.385 مليار دولار) وبزيادة 16 بالمئة، مقارنة باﻟﻔترة نفسها من اﻟﻌﺎم الماضي، كما ارتفعت اﻷرباح ﻗبل خصم الفوائد والضرائب واﻹﻫﻼك واﻻستهلاك بنسبة 8 بالمئة ﻋﻠﻰ أساس سنوي ﻟتصل إﻟﻰ 8.29 مليار درﻫم مايعادل 2.256 مليار دوﻻر.

وقالت الشركة في بيان على موقع سوق أبوظبي المالي إن مجلس الإدارة قد وافق على توزيع أرباح مرحلیة بقيمة 1.792 مليار دولار وبزيادة 5 بالمئة على أساس سنوي على أن يتم صرفها في شهر سبتمبر.

وسجلت أدنوك للغاز عوائد فصلية بقيمة 21.9 مليار درهم.

وسجلت "أدنوك ﻟﻠﻐﺎز" خلال الربع الثاني من اﻟﻌﺎم اﻟجاري أداءً ﻗويا ﻋﻠﻰ امتداء محفظﺔ منتجاﺘﻬﺎ، ﻻسيما ﻓﻲ مبيعات اﻟﻐﺎز ﻓﻲ اﻟسوق اﻟمحلي. وتستمر اﻟشركة ﻓﻲ تقديم خدماتها وتلبية احتياجات العملاء اﻟمحلیین بموجب ﻋﻘود طويلة الأجل توفر أسعاراً تنافسية وﻫوامش ربح محسنة.

كما نجحت "أدﻨوك ﻟﻠﻐﺎز" ﻓﻲ اﻻﺴتفادة من ﻓرص تجارية ﻟبيع كميات إضافية من اﻟﻐﺎز اﻟطبيعي المسال بأسعار مجزية ﻓﻲ اﻟسوق المحلي أو ﻋبر اﻟتصدﯿر خارج اﻟدوﻟﺔ.

 

وتؤكد ﻫذﻩ النتائج مرونة محفظة منتجات الشركة وتنوعها وقدرتها ﻋﻠﻰ التكيف مع تغيرات أسعار اﻟطﺎﻗﺔ.

بهذه المناسبة، قالت فاطمة النعیمي، الرئیس التنفیذي لشركة "أدنوك للغاز": يسعدني أن أعلن عن تحقیق أدنوك للغاز أعلى صافي دخل في تاريخ الشركة خلال الربع الثاني من العام الجاري، مدعوما بأدائها القوي في مجال مبيعات الغاز في السوق المحلي والتحسين المستمر في الكفاءة التشغيلية. ويؤكد هذا الأداء التقدم المستمر الذي تحققه الشركة نحو تحقيق هدفها المتمثل في زيادة الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بأكثر من 40 بالمئة بحلولي عام 2029 تماشيا مع الاستراتيجية المحدثة التي تم الإعلان عنها في نوفمبر الماضي. وبفضل التدفقات النقدية القوية وهوامش الربحية المستقرة، تواصل أدنوك للغاز ترسيخ مكانتها لتحقيق نمو طويل الأمد وتقديم عوائد مجزية، مدعومة بمرونة نموذج أعمالها".

 

ورفعت "أدنوك للغاز" نفقاتها الر أسمالیة بنسبة 49 بالمئة على أساس سنوي خلال النصف الأول من عام 2025. كما حققت تقدما كبيرا في تنفیذ مبادراتها الاستراتیجیة، بما في ذلك اتخاذ "قرار الاستثمار النهائي" وترسیة عقود بقیمة 18.36 مليار درهم (حوالي 5 مليارات دولار) للمرحلة الأولى من "مشروع تطوير الغاز الغني"، مما يرفع إجمالي المصاريف الرأسمالية التي التزمت بها الشركة إلى 73.45 مليار درهم (نحو 20 مليار دولار).

أداء نصف سنوي قوي

كما أعلنت أدنوك للغاز، الأربعاء، عن تحقيق صافي دخل للنصف الأول من 2025 بواقع 9.7 مليار درهم وبزيادة 12 بالمئة على أساس سنوي. في حين بلغت العوائد النصف سنوية 44.3 مليار درهم.

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