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استطلاع: الأميركيون قلقون من فواتير البقالة المتضخمة

6
AUGUST
2025
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كشف استطلاع جديد للرأي أن الغالبية الساحقة من البالغين في الولايات المتحدة يشعرون بقدر من التوتر بسبب تكلفة البقالة، مع استمرار ارتفاع الأسعار وانتشار القلق بشأن تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب.

ووفقا لاستطلاع أجرته وكالة أنباء أسوشيتد برس والمركز الوطني لأبحاث الرأي العام التابع لجامعة شيكاغو، قال نحو نصف الأميركيين إن تكلفة البقالة تعد "مصدرا رئيسيا" للتوتر في حياتهم حاليا، بينما وصفها 33 بالمئة بأنها "مصدر توتر بسيط"، وأفاد 14 بالمئة فقط بأنها لا تسبب لهم أي توتر، ما يبرز القلق الواسع الذي يشعر به الأميركيون بشأن تكلفة الاحتياجات اليومية.

ورغم أن هناك عوامل مالية أخرى تمثل مصادر توتر، مثل تكاليف السكن أو رصيد الحسابات البنكية، إلا أن هذه العوامل تؤثر بشكل أكبر على الأميركيين الأصغر سنا، الذين تقل احتمالات امتلاكهم لمدخرات كبيرة أو ممتلكات مقارنة بكبار السن.

كما أظهر الاستطلاع أن نحو 4 من كل 10 أمريكيين تحت سن 45 عاما استخدموا خدمات "اشتر الآن وادفع لاحقا" لشراء تذاكر ترفيهية أو وجبات في المطاعم أو حتى لسداد ثمن احتياجات أساسية مثل البقالة أو الرعاية الطبية.

 

وأظهر الاستطلاع أن 64 بالمئة من الأميركيين ذوي الدخل المنخفض (أقل من 30 ألف دولار سنويا) يعتبرون البقالة مصدر توتر كبير، مقارنة بنحو 4 من كل 10 في فئة الدخل الأعلى (أكثر من 100 ألف دولار سنويا). ورغم ذلك، فإن 2 من كل 10 فقط من هذه الفئة الأخيرة يقولون إن تكلفة البقالة ليست مصدر قلق على الإطلاق.

 

وشمل الاستطلاع عينة من 1437 شخصا بالغا وأجري خلال الفترة من 10 إلى 14 يوليو، بهامش محتمل للخطأ زائد أو ناقص 3.6 نقاط مئوية.

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