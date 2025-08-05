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14.9 مليار دولار إيرادات "العالمية القابضة" خلال النصف الأول

5
AUGUST
2025
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ارتفعت إيرادات الشركة العالمية القابضة خلال النصف الأول من عام 2025، إلى 54.7 مليار درهم (حوالي 14.9 مليار دولار)، بزيادة 31.1 بالمئة مقارنة بإيرادات النصف الأول من عام 2024 البالغة 41.7 مليار درهم، كما بلغ صافي الربح بعد الضريبة 10.8 مليار درهم، بحسب ما أعلنت الشركة في إفصاح على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية.

 

وقالت العالمية القابضة في بيانها، إن الربع الثاني من عام 2025 شهد أداءً يُعد من بين الأقوى في مسيرتها ، مع نمو الإيرادات بنسبة 22.5 بالمئة لتصل إلى 27.5 مليار درهم، وارتفاع صافي الربح بنسبة 55.3 بالمئة ليصل إلى 6.7 مليار درهم .

 

وساهمت القطاعات الرئيسية بقوّة في نمو الإيرادات، وارتفعت إيرادات قطاع العقارات والبناء بنسبة 47.8 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 22.6 مليار درهم، مدفوعةً بالطلب المستمر على مخزون الوحدات الحالي وإطلاق مشاريع جديدة، وبالتالي ساهم القطاع بنسبة 41.4 بالمئة من إجمالي إيرادات المجموعة.

 

وسجل قطاع الإنشاءات البحرية وأعمال التجريف زيادة في الإيرادات بنسبة 10.8 بالمئة مقارنة بالنصف الأول من عام 2024، لتصل إلى 14.1 مليار درهم، ما يعكس زيادة نشاط المشاريع والتوسع الدولي المستمر، وحقق قطاع الضيافة والترفيه إيرادات بقيمة 4.9 مليار درهم، بزيادة قوية بنسبة 72 بالمئة، مدفوعة بالطلب القوي والمستمر الذي سجلته الأصول الرئيسية وعمليات الاستثمار والاستحواذ العالمية في الفترة الأخيرة.

 

وشكّل قطاع الخدمات المالية مساهماً سريع النمو بإيرادات بلغت 1.8 مليار درهم، بنمو 21.4 بالمئة على أساس سنوي، وكذلك قطاع الطاقة الذي سجل إيرادات بقيمة 0.4 مليار درهم، بنمو نسبته 161.3 بالمئة، ما عزز تنوّع إيرادات المجموعة.

وارتفعت ربحية السهم لتصل إلى 2.49 درهم . وبلغ العائد على حقوق الملكية 10.8 بالمئة، مؤكداً قدرة المجموعة على تحقيق القيمة من قاعدة رأس المال، وبلغ إجمالي الأصول 436.9 مليار درهم بتاريخ 30 يونيو 2025، بزيادة نسبتها 8.7 بالمئة مقارنة مع إجمالي الأصول البالغ 401.8 مليار درهم في 31 ديسمبر 2024.

من جانبه، قال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة، إن النتائج تعكس الزخم المستمر لنموذج أعمال الشركة المتنوع، والنهج المنضبط في تنفيذ الاستراتيجية الاستثمارية، وأن أداء المحفظة القوي، إلى جانب مواصلة تعزيز الكفاءة التشغيلية، في تحقيق قيمة استراتيجية عبر مختلف القطاعات؛ أسهم في توسيع حضور "العالمية القابضة" على المستويين الإقليمي والدولي.

 

وأكد العمل على ربط الشركات المبتكرة برأس المال طويل الأجل والخبرات والتميز التشغيلي، بما يضمن ترسيخ منظومة أعمال الشركة وتعزيز قدرتها على التوسع وتحقيق تأثير مستدام حول العالم، وتؤكد الشركة العالمية القابضة التزامها بأداء دور محوري في دعم مسيرة التحوّل الاقتصادي وتحقيق قيمة طويلة الأجل لمساهميها ومختلف الشركاء وأصحاب المصلحة.

وخلال النصف الأول من عام 2025، أطلقت الشركة العالمية القابضة مجموعة من المبادرات الاستراتيجية شملت "جريدورا"، المنصة الوطنية المعنية بتسريع تنفيذ مشاريع البنية التحتية الحيوية والتي تم تأسيسها بالشراكة مع "القابضة" (ADQ) و"مدن".

 

وأعلنت الشركة خلال النصف الأول عن إطلاق "آر آي كيو"، المنصة العالمية الجديدة لإعادة التأمين، بالشراكة مع "بلاك روك" و"لونيت"، إلى جانب التعاون مع "القابضة" (ADQ) وبنك أبوظبي الأول لإنشاء عملة رقمية مستقرة مدعومة بالدرهم الإماراتي.

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