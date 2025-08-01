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كارني يتعهد بحماية الوظائف الكندية بعد قرار ترامب الجمركي

1
AUGUST
2025
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عبر رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عن خيبة أمله بعد توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا برفع الرسوم الجمركية على السلع الكندية من 25 بالمئة إلى 35 بالمئة على المنتجات خارج نطاق اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

تُعد هذه الخطوة، التي ربطتها واشنطن جزئيا بما وصفته بتقاعس كندا عن وقف تهريب الفنتانيل، أحدث تصعيد في حرب الرسوم الجمركية التي يشنها ترامب منذ أشهر بعد توليه السلطة.

وقال كارني في منشور على إكس إن الرسوم الجمركية الأميركية ستؤثر بشدة على الأخشاب والصلب والألمنيوم والسيارات. وتعهد باتخاذ إجراءات لحماية الوظائف الكندية وشراء السلع المحلية والاستثمار في القدرة التنافسية الصناعية وتنويع أسواق التصدير.

وأضاف كارني أن الولايات المتحدة، لتبرير خطوتها، عزت القرار إلى تدفق الفنتانيل عبر الحدود، على الرغم من أن كندا لا تمثل سوى واحد بالمئة من تلك التدفقات، وأنها تعمل جاهدة على تقليل كمياته بشكل أكبر.

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