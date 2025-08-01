بنك اليابان يثبت الفائدة ويبدي تفاؤلا حذرا

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أبقى بنك اليابان المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير، الخميس، وأبدى تفاؤلا حذرا بشأن التوقعات الاقتصادية، بعد أن أزال اتفاق طوكيو التجاري مع واشنطن بعض الغموض الذي يحيط بالتعافي الهش.

وعدل البنك بالرفع توقعاته للتضخم وقال إن المؤثرات على توقعات الأسعار "متوازنة تقريبا"، في إشارة إلى تزايد اقتناعه بأن اليابان ستحرز تقدما نحو تلبية شرط أساسي لرفع أسعار الفائدة.

وتترقب الأسواق أي تلميحات قد يقدمها محافظ البنك المركزي الياباني كازو أويدا بشأن إمكانية رفع أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام.

وأبقى بنك اليابان كما كان متوقعا على نطاق واسع على أسعار الفائدة قصيرة الأجل عند 0.5 بالمئة في تصويت بالإجماع.