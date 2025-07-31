29 مليون دولار أرباح "تاكسي دبي" في 3 أشهر

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سجلت شركة تاكسي دبي، المدرجة في سوق دبي المالي، نموا في صافي أرباحها بنسبة 33 بالمئة خلال الربع الثاني من عام 2025 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، لتصل إلى 105.4 مليون درهم (حوالي 28.7 مليون دولار)، مدعومة بارتفاع في الإيرادات وتحسن الكفاءة التشغيلية.

وقالت الشركة في بيان على موقع سوق دبي، إن الإيرادات قد ارتفعت خلال الربع الثاني بنسبة 18 بالمئة لتبلغ 625.2 مليون درهم، فيما بلغ إجمالي الرحلات المنفذة عبر مركبات الأجرة والليموزين 13.6 مليون رحلة بزيادة 19 بالمئة، حيث وصل عدد مركبات الأسطول التشغيلي إلى 10,180 مركبة، منها 335 مركبة كهربائية بالكامل.

وأعلن مجلس إدارة الشركة الموافقة على توزيع أرباح نقدية بقيمة 160.7 مليون درهم عن النصف الأول من العام، بواقع 6.43 فلس للسهم، وفق سياسة توزيع الأرباح التي تستهدف توزيع ما لا يقل عن 85 بالمئة من صافي الأرباح السنوية.

وأكد عبد المحسن إبراهيم كلبت، رئيس مجلس إدارة شركة تاكسي دبي، أن النتائج تعكس متانة النموذج التشغيلي، والاستفادة من الطلب المتزايد على حلول التنقل الذكي، مشيرا إلى أن الشركة في موقع قوي للاستفادة من التوجهات الإيجابية في السوق.

من جانبه، قال منصور رحمة الفلاسي، الرئيس التنفيذي لشركة تاكسي دبي، إن الشراكة مع منصة "بولت" شملت انضمام أكثر من 6,000 مركبة أجرة، منها 700 مركبة مخصصة للمطارات، ما يمهد لإنشاء أكبر منصة إلكترونية لطلب المركبات في الدولة، مشيرا إلى إطلاق 200 مركبة أجرة كهربائية بالكامل بالتعاون مع شركة الفطيم للتنقل الكهربائي ضمن خطة التحول الكامل إلى المركبات الكهربائية بحلول عام 2040. وشهدت إيرادات قطاع دراجات التوصيل نمواً بنسبة 102 بالمئة لتصل إلى 18.2 مليون درهم، في حين سجل قطاع الحافلات إيرادات بقيمة 31.3 مليون درهم بانخفاض 12 بالمئة نتيجة تغييرات تعاقدية، بينما بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 180.6 مليون درهم بهامش 29 بالمئة.

وتتوقع الشركة استمرار الطلب المرتفع على خدماتها في ظل التوسع السكاني وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية وتنامي الحركة السياحية، مدفوعة بإستراتيجيات نمو طموحة تستهدف ريادة قطاع التنقل الذكي في الإمارات والمنطقة.