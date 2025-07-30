2.4 مليار دولار أرباح بنك UBS في 3 أشهر

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ارتفعت أرباح بنك يو.بي.إس السويسري في الربع الثاني إلى أكثر من المثلين على أساس سنوي، متجاوزة التوقعات بفارق كبير، لينضم إلى بنوك كبرى أخرى في تحقيق أقصى استفادة من زيادة نشاط التداول وسط اضطرابات السوق.

وقال أكبر بنك في سويسرا الأربعاء أيضا إنه يرى مستوى عال من الاستعداد بين المستثمرين والشركات لتوظيف رأس المال مع تزايد "الاقتناع" بالتوقعات الكلية.

وأضاف أن من السابق لأوانه تحديد موعد لتنفيذ صفقات قيد الإعداد.

في الوقت نفسه أكد البنك ثقته في تحقيق مستهدفاته المالية للعامين الحالي والمقبل.

وبلغ صافي الأرباح العائدة إلى المساهمين 2.4 مليار دولار بزيادة نسبتها 111 بالمئة عن الفترة نفسها من العام الماضي، ومتجاوزا تقديرات الشركة التي بلغت 2.045 مليار دولار.

وبلغت أرباح يو.بي.إس قبل حساب الضرائب 2.19 مليار دولار بزيادة نسبتها 49 بالمئة عن الربع الثاني من العام المالي.

وزادت إيرادات المجموعة خلال الربع الثاني بنسبة 2 بالمئة سنويا إلى 12.11 مليار دولار مقابل 11.9 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وفي قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية، ارتفعت إيرادات الأسواق العالمية 25 بالمئة خلال الربع الذي تركزت فيه إشارات التداول على الاضطرابات الناجمة عن حرب الرسوم الجمركية التي شنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وفي الوقت نفسه، ارتفع الدخل القائم على المعاملات لقسم إدارة الثروات العالمية بنسبة 12 بالمئة.

ويمكن أن يُعزى جزء من الأرباح التي فاقت التوقعات إلى تحرير صافي 427 مليون دولار من المخصصات والالتزامات الطارئة المتعلقة بحل قضية التقاضي في بنك كريدي سويس، بالإضافة إلى صافي مزايا ضريبة الدخل يبلغ 209 ملايين دولار.

وقال بنك UBS إنه يتوقع أن يصبح نشاط التداول والمعاملات طبيعيا بشكل أكبر في الربع المقبل.