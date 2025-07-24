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"دويتشه بنك" يحقق أرباحا مرتفعة بشكل مفاجئ

24
JULY
2025
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بعد أداء قوي على نحو مفاجئ في النصف الأول من العام، يرى مصرف "دويتشه بنك" الألماني نفسه على الطريق الصحيح لتحقيق أرباح أعلى هذا العام.
 
وقال الرئيس التنفيذي كريستيان زيفينغ خلال تقديمه النتائج المرحلية في فرانكفورت الخميس: "نحن سعداء للغاية بتحقيقنا أعلى أرباح منذ عام 2007 في كل من الربع الثاني والنصف الأول من هذا العام. هذا يضعنا على الطريق الصحيح لتحقيق أهدافنا لعام 2025".
 
وقد تجاوز صافي الربح العائد للمساهمين، والذي بلغ حوالي 1.5 مليار يورو في الربع الثاني، توقعات المحللين بشكل واضح.
 
وقبل عام، سجلت المجموعة المدرجة في مؤشر "داكس" في البورصة الألمانية خسارة قدرها 143 مليون يورو بسبب مخصص متعلق بنزاع استحواذها على مصرف "بوست بنك".
 
وبفضل ارتفاع الإيرادات وانخفاض التكاليف وانخفاض مخصصات خسائر القروض، حقق دويتشه بنك الآن عائدا على حقوق الملكية الملموسة بنسبة 10.1 بالمئة.
 
وفي النصف الأول من هذا العام، وصل العائد إلى 11 بالمئة، متجاوزا نسبة الـ 10 بالمئة التي كان الرئيس التنفيذي كريستيان زيفينغ يهدف إلى تجاوزها هذا العام.
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