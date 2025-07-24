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تحسن ملحوظ.. أول تعليق إسرائيلي على رد حماس بشأن مفاوضات غزة

24
JULY
2025
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كشف مسؤول إسرائيلي عن تلقي تل أبيب رد حركة حماس على مقترح وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدًا أنها تدرس حاليًا هذا الرد.
 
وقال المسؤول لموقع "أكسيوس" الأميركي إنَّ الرد الذي تم تسليمه الليلة الماضية للوسطاء أفضل من الرد الذي قدمته حماس يوم الثلاثاء الماضي.
 
ونقل الموقع الإخباري الأميركي عن المسؤول الإسرائيلي قوله: "هناك تحسن في رد حماس مقارنة بالأمس.. الآن لدينا شيء للعمل عليه"، مشيرًا إلى أن الاستجابة الجديدة تفتح المجال أمام مواصلة المفاوضات.
 
وفجر الخميس، أكدت حماس أنها سلمت الوسطاء ردَّها على مقترح وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وكذلك ردَّ الفصائل الفلسطينية على الموضوع نفسه.
 
 وجاء في بيان مقتضب صادر عن الحركة: "حركة حماس سلّمت -قبل قليل- للإخوة الوسطاء، ردّها وردّ الفصائل الفلسطينية على مقترح وقف إطلاق النار".
 
ولم يقدم بيان حماس أي تفاصيل إضافية أو توضيحات بشأن فحوى ومضمون الرد الذي قدمته على مقترح التهدئة الأخير المقدم لها.
 
 يذكر أنه للأسبوع الثالث على التوالي، يواصل وفدان من حماس وإسرائيل مفاوضات غير مباشرة في قطر بهدف الوصول لاتفاق لوقف النار بعد 21 شهراً من الحرب.
 
كما تستند المبادرة التي تتم مناقشتها بوساطة قطرية وأميركية ومصرية، إلى اقتراح هدنة مؤقتة لمدة 60 يوماً، يتخللها الإفراج بشكل تدريجي عن محتجزين في قطاع غزة، في مقابل إطلاق سراح مئات المعتقلين الفلسطينيين.
 
وتطالب حماس بأن يتضمن أي اتفاق ضمانات لإنهاء الحرب بشكل دائم، وهو ما ترفضه إسرائيل التي تربط أي وقف نهائي للعمليات العسكرية بتفكيك البنية العسكرية للحركة.
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