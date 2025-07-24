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تسلا تواجه نزيف الأرباح، وماسك يُحذّر: "القادم أصعب"

24
JULY
2025
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أعلنت شركة تسلا عن تراجع جديد في أرباحها الفصلية، مساء الأربعاء، في وقت حذر فيه الرئيس التنفيذي إيلون ماسك من أن الشركة قد تواجه عدة "فصول صعبة" عقب إلغاء الحوافز الضريبية الفيدرالية للمركبات الكهربائية، بموجب الحزمة المالية الكبرى التي أقرها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
 
وخلال مؤتمر عبر الهاتف لمناقشة النتائج مع المحللين والمستثمرين، جدّد ماسك التأكيد على أن المزايا التكنولوجية التي تملكها تسلا تضعها في موقع قوي لتحقيق ربحية طويلة الأمد، لكنه أشار إلى أن التباطؤ الحالي قد يستمر أو يزداد سوءًا خلال فترة انتقالية صعبة، إلى أن تتمكن الشركة من تحقيق عوائد مالية من مشاريع النقل الذاتي الجديدة.
 
ويأتي هذا التحدي بعد قرار إلغاء الائتمان الضريبي الفيدرالي البالغ 7500 دولار على شراء السيارات الكهربائية، والذي سينتهي العمل به في 30 سبتمبر، كجزء من الإعفاءات البيئية التي ألغتها حزمة ترامب المالية الشاملة، التي أُقرت مطلع الشهر الجاري.
 
وقال ماسك: "من المحتمل أن نمرّ ببعض الفصول الصعبة. لا أقول إن ذلك مؤكد، لكنه محتمل"، مشيرًا إلى الفترة التي ستلي مباشرة انتهاء الدعم الضريبي للمركبات الكهربائية في الولايات المتحدة.
 
لكنه أضاف: "بمجرد أن نصل إلى القيادة الذاتية على نطاق واسع بحلول النصف الثاني من 2026، فستكون نتائج تسلا شديدة الإقناع".
 
وتعكس تصريحات إيلون ماسك إدراكه لحجم التحديات قصيرة الأجل، خصوصًا بعد إعلان النتائج الأخيرة، والتي أظهرت تراجعًا في الأرباح للربع الثالث على التوالي، في ظل اشتداد المنافسة في سوق السيارات الكهربائية، وازدياد الضغوط نتيجة نشاط ماسك السياسي المثير للجدل.
 
وحققت تسلا أرباحًا في الربع الثاني بلغت 1.2 مليار دولار، بانخفاض قدره 16 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
 
وركّز البيان الصحفي الصادر عن الشركة على مواصلة الجهود في مجالي الذكاء الاصطناعي والروبوتات.
 
كما انخفضت الإيرادات بنسبة 12 بالمئة لتصل إلى 22.5 مليار دولار. وهذا هو الانخفاض الثاني على التوالي للإيرادات الفصلية.
 
وسجلت الشركة أسوأ انخفاض في المبيعات الفصلية منذ أكثر من عقد.
 
وكانت توقعات المحللين تشير إلى تراجع في الأرباح، بعد أن أعلنت تسلا في وقت سابق من الشهر عن انخفاض في تسليمات السيارات. كما تأثرت النتائج بتراجع متوسط أسعار البيع وزيادة النفقات التشغيلية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي ومشاريع البحث والتطوير الأخرى.
 
ولم تقدم تسلا توقعات بشأن إنتاج السيارات لعام 2025 بأكمله، مشيرة إلى سياسات التجارة العالمية المتغيرة، بالإضافة إلى عوامل أخرى مثل "الوضع الاقتصادي العالمي الأوسع، وسرعة تقدم جهودنا في القيادة الذاتية، ووتيرة التوسع في المصانع".
 
لكن الشركة قالت إنها تتوقع إنتاج كميات كبيرة من السيارة الأرخص التي وعدت بها منذ فترة طويلة في النصف الثاني من هذا العام، مما يزيد الآمال في إنعاش الطلب في وقت تواجه فيه منافسة متزايدة من السيارات الكهربائية الأرخص ثمنا، خاصة في الصين، وردود أفعال غاضبة من مستهلكين على آراء ماسك السياسية اليمينية المتطرفة.
 
وانخفض سهم تسلا 2.6 بالمئة في تعاملات ما بعد ساعات التداول.
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