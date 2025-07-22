مطارات أبوظبي تستقبل 15.8 مليون مسافر خلال النصف الأول 2025

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استقبلت مطارات أبوظبي خلال النصف الأول من عام 2025، أكثر من 15.8 مليون مسافر، بزيادة قوية بلغت 13.1 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2024.

ولعب مطار زايد الدولي دوراً محورياً في هذا النمو، حيث بلغ عدد المسافرين عبره 15.5 مليون مسافر حتى نهاية يونيو من هذا العام، ما يمثّل زيادة قدرها 13.2 بالمئة على أساس سنوي.

وأدّت الزيادة المحققة في حركة الطيران إلى دعم هذا الأداء الإيجابي، حيث تم تسجيل 133 ألفا و533 رحلة عبر المطارات الخمسة في النصف الأول من العام، ما يمثل زيادة بنسبة 9.2 بالمئة عن نفس الفترة من العام الماضي، وسجّل مطار زايد الدولي وحده 93 ألفا و858 حركة طيران، بارتفاع نسبته 11.4 بالمئة مقارنة بـ84 الفا و286 رحلة في النصف الأول 2024.

ويُعدّ التوسع في شبكة الوجهات العالمية جزءاً أساسياً من إستراتيجية نمو مطارات أبوظبي؛ حيث تمت في الفترة ذاتها إضافة 16 وجهة جديدة، إلى جانب استقطاب عدد من شركات الطيران الجديدة، ومن بينها شركة طيران خطوط شرق الصين التي تسير رحلات إلى شنغهاي بواقع أربع مرات أسبوعياً وستبدأ التشغيل اليومي في سبتمبر، و"سيشل إير" بستة رحلات أسبوعياً، وخطوط "فلاي شام" إلى دمشق، كما عززت شركة "إنديغو" الهندية وجودها في مطار زايد الدولي، بإطلاقها رحلات إلى كل من مادوراي وبوبانسوار وفيساخاباتنام، ليكون بذلك البوابة الرئيسية لخدمات الشركة في الإمارات.

وقالت إيلينا سورليني، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي، إن مطارات أبوظبي حققت نموا إيجابيا متواصلا على مدار 17 ربعاً متتالياً، وهو ما يعكس التزام أعضاء الفريق وجهودهم المتواصلة، بالإضافة إلى المرونة التشغيلية وتقديم تجربة طيران استثنائية وجذب المستثمرين العالميين، بحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية.

وأضافت أن قطاع الشحن الجوي في مطارات أبوظبي شهد أيضاً نمواً ملحوظاً يعكس الدور المتصاعد للإمارة في التجارة العالمية، حيث تمت مناولة 344 ألفا و795 طناً من البضائع خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2025، كما أن أبرز التطورات في هذا المجال، تشمل الاتفاقية المشتركة مع شركة "جيه دي بروبرتي JDP- JINGDONG Property"، ذراع البنية التحتية لعملاق التجارة الإلكترونية الصيني "JD.com"، والتي ستشهد تطوير منشأة متقدمة على مساحة 70 ألف متر مربع، بهدف تلبية الطلب المتزايد على التجارة الإلكترونية وخدمات الشحن اللوجستية المتخصصة في دول الخليج ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وشهد النصف الأول من العام 2025، الانتهاء من أعمال إعادة تأهيل مطار صير بني ياس، تأكيداً على التزام الشركة بتطوير البنية التحتية للطيران في الدولة، ودعم السياحة البيئية في منطقة الظفرة، كما حصل مطار زايد على تصنيف "ثلاث لآلئ" ضمن برنامج "استدامة" في مرحلة البناء، وتم اختياره أيضاً كـ "أفضل مطار في العالم لتجربة المسافرين القادمين" للعام الثالث على التوالي من قبل مجلس المطارات الدولي "ACI"، ضمن جوائز جودة خدمات المطارات "ASQ لعام 2024".

وواصلت مطارات أبوظبي، تطوير شراكتها مع شركة "بومباردييه" الكندية في مطار البطين للطيران الخاص، مع إنشاء منشأة صيانة وخدمة مخصصة، يُتوقع لها أن تُعزز مكانة أبوظبي كمركز إقليمي رائد في خدمات صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات، كما تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "طاقة للتوزيع" لاستكشاف تطبيق تقنيات المرافق المستقبلية عبر محفظة المطارات، بما يدعم رؤية مطارات أبوظبي نحو الابتكار والتنمية المستدامة.