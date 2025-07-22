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النفط يتراجع مع تصاعد الحرب التجارية بين واشنطن وبروكسل

22
JULY
2025
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سجلت أسعار النفط تراجعا، خلال تعاملات الثلاثاء المبكرة، وسط مخاوف من انحسار النشاط التجاري وتأثيره على نمو الطلب على الوقود في ظل الحرب التجارية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي المستهلكين الرئيسيين للخام.
 
تحرك الأسواق
انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 52 سنتا أو 0.75 بالمئة إلى 68.69 دولار للبرميل بحلول الساعة 0325 بتوقيت غرينتش.
 
وسجل سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 66.69 دولار للبرميل بانخفاض 51 سنتا أو 0.76 بالمئة، بحسب بيانات وكالة رويترز.
 
وتنتهي صلاحية عقد خام غرب تكساس الوسيط لشهر أغسطس اليوم الثلاثاء، وانخفض عقد سبتمبر الأكثر نشاطا 54 سنتا أو 0.82 بالمئة مسجلا 65.41 دولار للبرميل.
 
وقالت بريانكا ساشديفا، كبيرة محللي السوق لدى فيليب نوفا "تستمر المخاوف بشأن الطلب وسط تصاعد التوترات التجارية العالمية، خاصة مع ترقب الأسواق لأحدث التهديدات بالرسوم الجمركية بين الاقتصادات الكبرى وإعلانات ترامب المحتملة قبل الموعد النهائي في الأول من أغسطس".
 
وأضافت "أن المستثمرين يراقبون أيضا التأثيرات المتتالية للعقوبات الأميركية الجديدة على النفط الخام الروسي".
 
وخفت مخاوف العرض إلى حد كبير بفضل زيادة إنتاج كبار المنتجين، ومنذ إعلان وقف إطلاق النار في 24 يونيو الذي أنهى الصراع بين إسرائيل وإيران.
 
ووفر ضعف الدولار بعض الدعم للخام في ظل تراجع نسبي لما يدفعه المشترون الذين يستخدمون عملات أخرى.
 
وقال توني سيكامور، محلل السوق في آي.جي، في مذكرة إن الأسعار قد تراجعت "حيث عوضت مخاوف الحرب التجارية الدعم الذي قدمه (الدولار) الأكثر ضعفا".
 
وأشار سيكامور إلى احتمال حدوث تصعيد في النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن الرسوم الجمركية.
 
ووفقا لدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي فإن الاتحاد يستكشف مجموعة أوسع من التدابير المضادة المحتملة ضد الولايات المتحدة مع تلاشي احتمالات التوصل إلى اتفاق تجاري مقبول مع واشنطن.
 
وهددت الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية بنسبة 30 بالمئة على واردات الاتحاد في الأول من أغسطس إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.
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