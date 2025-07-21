الشرطة الألمانية تقتل رجلاً أطلق النار على ضباط ومارة

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قُتل رجلٌ بالرصاص على يد الشرطة الألمانية بالقرب من شتوتغارت، يوم السبت، بعد إطلاقه النار على المارة وأفراد الشرطة.

وقالت النيابة العامة في شتوتغارت ومكتب الشرطة الجنائية للولاية في بادن فورتمبيرغ، في بيان مشترك، إن الرجل (44 عاماً) أطلق النار بشكل عشوائي على المارة، والمبنى المقابل، والشارع من الطابق العلوي لمنزله في ليونبرغ.

كما أطلق المهاجم طلقات على ضباط الشرطة، ولم يصب أحد.

وذكرت التقارير كذلك أن الرجل، الذي تم تحديده فقط بأنه مواطن ألماني، قد لجأ إلى شقة حيث تمكَّنت قوة مهام خاصة من الدخول إليها. ويزعم أن الرجل هدَّد أفراد الشرطة بسلاح ناري. ثم أطلقت الشرطة النار على الرجل. وورد أنه «توفي في المكان».

وضبطت الشرطة سلاح الرجل، وكان سلاحاً يطلق ذخيرة فارغة. ولا تزال الشرطة تحقق فيما إذا كان الرجل قد استخدم هذا السلاح أو سلاحاً آخر لإطلاق النار من المبنى.

ويحقق مكتب الشرطة الجنائية بالولاية في استخدام الشرطة الأسلحة النارية. ولم تتوفر أي معلومات إضافية حتى الآن.