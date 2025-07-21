living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تأسيس شركة عقارية في مصر باستثمار يتخطى 200 مليون دولار

21
JULY
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أعلنت شركتا "التبارك للمقاولات العامة" و"بالميير للتطوير العقاري" عن تحالف استراتيجي لتأسيس شركة عقارية جديدة في السوق المصري، باستثمارات تتجاوز 10 مليارات جنيه (ما يعادل نحو 202 مليون دولار)، في خطوة تعكس الثقة المتزايدة في فرص النمو بالقطاع العقاري المصري.
 
وقالت الشركتان، في بيان صحفي الأحد ، إن إطلاق شركة "ليدرز" هذا الكيان الجديد يمثل خطوة واعدة تعكس تطورًا ملموسًا في القطاع العقاري المصري، وتؤكد أن التحالف بين الكيانات القوية قادر على خلق قيمة مضافة حقيقية للعملاء.
 
وأضاف البيان أن "ليدرز" استثمار لن يكون مجرد مطور عقاري تقليدي، بل سيُركّز على تقديم مجتمعات سكنية متكاملة تعتمد على بنية تحتية قوية، وتخطيط مدروس، وتنفيذ بأعلى معايير الحرفية.
 
وأوضح حسام زايد، الرئيس التنفيذي لشركة ليدرز للتطوير العقاري، في تصريح خاص لوكالة الأنباء الألمانية أن الإندماج بين شركة تطوير عقاري وشركة مقاولات هو في النهاية لصالح السوق الذي يبحث عن الثقة والأمان وسرعة التنفيذ بالإضافة إلى سعر المنتج وهو ما تم مراعاته في إختيار أولى مشروعات الشركة في مدينة الشيخ زايد، كواحدة من أهم وأكبر المناطق السكنية في مصر والتي تتميز بمستوى اجتماعي راق.
 
 
وأفاد بأن المشروع الجديد يقام على سبعة فدان لإنشاء 220 شقة سكنية فاخرة ، كاشفا عن اختيار استشاري هندسي من المملكة المتحدة لتنفيذ المشروع في الشيخ زايد ليقدم منتجا جديدا ومتميزا يليق بالعملاء .
 
وأوضح زايد أن حفل إطلاق المشروع سيكون في بداية الشهر المقبل بمدينة الشيخ زايد الذي سيتم فيه عرض كل تفاصيل المشروع.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout