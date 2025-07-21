تأسيس شركة عقارية في مصر باستثمار يتخطى 200 مليون دولار

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أعلنت شركتا "التبارك للمقاولات العامة" و"بالميير للتطوير العقاري" عن تحالف استراتيجي لتأسيس شركة عقارية جديدة في السوق المصري، باستثمارات تتجاوز 10 مليارات جنيه (ما يعادل نحو 202 مليون دولار)، في خطوة تعكس الثقة المتزايدة في فرص النمو بالقطاع العقاري المصري.

وقالت الشركتان، في بيان صحفي الأحد ، إن إطلاق شركة "ليدرز" هذا الكيان الجديد يمثل خطوة واعدة تعكس تطورًا ملموسًا في القطاع العقاري المصري، وتؤكد أن التحالف بين الكيانات القوية قادر على خلق قيمة مضافة حقيقية للعملاء.

وأضاف البيان أن "ليدرز" استثمار لن يكون مجرد مطور عقاري تقليدي، بل سيُركّز على تقديم مجتمعات سكنية متكاملة تعتمد على بنية تحتية قوية، وتخطيط مدروس، وتنفيذ بأعلى معايير الحرفية.

وأوضح حسام زايد، الرئيس التنفيذي لشركة ليدرز للتطوير العقاري، في تصريح خاص لوكالة الأنباء الألمانية أن الإندماج بين شركة تطوير عقاري وشركة مقاولات هو في النهاية لصالح السوق الذي يبحث عن الثقة والأمان وسرعة التنفيذ بالإضافة إلى سعر المنتج وهو ما تم مراعاته في إختيار أولى مشروعات الشركة في مدينة الشيخ زايد، كواحدة من أهم وأكبر المناطق السكنية في مصر والتي تتميز بمستوى اجتماعي راق.

وأفاد بأن المشروع الجديد يقام على سبعة فدان لإنشاء 220 شقة سكنية فاخرة ، كاشفا عن اختيار استشاري هندسي من المملكة المتحدة لتنفيذ المشروع في الشيخ زايد ليقدم منتجا جديدا ومتميزا يليق بالعملاء .

وأوضح زايد أن حفل إطلاق المشروع سيكون في بداية الشهر المقبل بمدينة الشيخ زايد الذي سيتم فيه عرض كل تفاصيل المشروع.