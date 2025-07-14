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عملة بتكوين تتجاوز 120 ألف دولار لأول مرة في تاريخها

14
JULY
2025
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في موجة صعود تاريخية غير مسبوقة، واصلت العملة المشفرة الأشهر والأكبر في العالم "بتكوين" تحطيم الأرقام القياسية، لتقفز اليوم متجاوزة مستويات الـ 120 ألف دولار، مسجلة بذلك أعلى سعر في تاريخها.
 
 
ويأتي هذا الارتفاع في ظل زخم متزايد على العملات المشفرة وتوقعات متفائلة بشأن مستقبلها، مدفوعة بزخم قوي في صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) المرتبطة بالعملة المشفرة.
 
وبلغ سعر أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية ذروته بشكل مؤقت عند 121,249.90 دولارًا، بحسب بيانات منصة Coin Metrics.
 
ويأتي هذا الارتفاع في أعقاب تدفّقات قياسية شهدتها صناديق بتكوين المتداولة ETF، والتي سجّلت يوم الخميس الماضي أعلى مستوى لها في عام 2025 بقيمة 1.18 مليار دولار.
 
ويبدأ مجلس النواب الأميركي اليوم مناقشة سلسلة من القوانين لتوفير الإطار التنظيمي لصناعة الأصول الرقمية وهو مطلب طال انتظاره من قبل الشركات والمستثمرين في القطاع.
 
ولاقت هذه المطالب صدى لدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي يصف نفسه بأنه "رئيس العملات المشفرة" وحث صانعي السياسات على تحديث القواعد بما يخدم القطاع.
 
وشهدت بتكوين ارتفاعا بنسبة 29 بالمئة هذا العام حتى الآن، مما أثار انتعاشا أوسع في العملات المشفرة الأخرى خلال الأسابيع الماضية على الرغم من التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب وأثارت الكثير من الفوضى.
 
أما إيثر، ثاني أكبر العملات المشفرة في العالم، فقد قفزت أيضا إلى أعلى مستوى لها خلال أكثر من خمسة أشهر عند 3048.23 دولار ووصلت في أحدث التداول إلى 3036.24 دولار.
 
ووصلت القيمة السوقية الإجمالية للقطاع إلى نحو 3.78 تريليون دولار حسب بيانات موقع كوين ماركت كاب المتخصص في تتبع سوق العملات الرقمية.
 
الطريق نحو الـ 140 ألف دولار
بحسب منصة بينانس للعملات المشفرة، يقول المحللون إن اختراق مستوى 120,000 دولار قد يمهد الطريق للوصول إلى مستويات تتراوح بين 135,000 و140,000 دولار.
 
 
المتداول بيت بول يظل متفائلاً بقوة، فقد أشار إلى تشابه ما يحدث اليوم مع ارتفاع نوفمبر 2024 الذي شهد زيادة بنسبة 50 بالمئة في الأسعار.
 
ولفت إلى تدفقات المؤسسات، والتفاؤل في الأوضاع الاقتصادية العامة، ومحفزات قادمة مثل "أسبوع الكريبتو" في الولايات المتحدة، وشائعات عن احتمال استقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، كعوامل رئيسية لهذا الارتفاع.
 
وكتب: "هذا أقوى اختراق أسبوعي منذ أواخر عام 2024".
 
يذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب كان قد وقع في مارس الماضي، أمرا تنفيذيا لتأسيس احتياطي استراتيجي من العملات المشفرة. وعين عددا من الشخصيات الداعمة للعملات المشفرة في مناصب مهمة، مثل رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات بول أتكينز.
 
ويُعزى هذا الأداء القوي إلى توقعات المستثمرين بأن بتكوين ستواصل تحطيم الأرقام القياسية هذا العام، خاصة مع تسارع وتيرة شراء الشركات الكبرى للعملة ضمن محافظها المالية، واقتراب الكونغرس الأميركي من تمرير تشريعات جديدة تخص سوق العملات المشفرة.
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