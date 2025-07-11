living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ارتفاع أسعار الذهب بسبب تهديد ترامب بالتعريفات

11
JULY
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

ارتفعت أسعار الذهب في التداولات الآسيوية يوم الجمعة، لتعوّض بعض الخسائر الأخيرة بعد أن تعزز الطلب على الملاذ الآمن بسبب تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض المزيد من التعريفات التجارية، كما ساعدت التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط أيضًا.

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.5% إلى 3,341.27 دولار للأونصة، بينما ارتفعت عقود الذهب الآجلة لشهر أيلول بنسبة 0.9% إلى 3,354.60 دولار للأونصة.

ارتفعت عقود البلاتين الآجلة بنسبة 0.3% إلى 1,420.25 دولار للأونصة واقتربت من أعلى مستوى لها منذ 11 عامًا.

ارتفعت عقود الفضة الآجلة للأسبوع الثالث على التوالي، وزادت بنسبة 2.2% إلى 38.140 دولار للأونصة يوم الجمعة – وهو أعلى مستوى لها منذ ما يقارب من 14 عامًا.

فيما انخفضت عقود النحاس الأميركية COMEX بنسبة 1.2% إلى 5.5620 دولار للرطل.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout