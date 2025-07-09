صادرات ألمانيا تنخفض بأكثر من المتوقع في مايو

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أظهرت بيانات رسمية أن الصادرات الألمانية انخفضت بأكثر من المتوقع في مايو مع تراجع الطلب من الولايات المتحدة بعد أشهر من المشتريات القوية قبل فرض الرسوم الجمركية.

ووفقا للبيانات التي نشرها مكتب الإحصاء الاتحادي الثلاثاء انخفضت الصادرات 1.4 بالمئة في مايو عن الشهر السابق، مقابل توقعات بتراجع 0.2 بالمئة في استطلاع أجرته رويترز.

كما انخفضت الواردات بنسبة 3.8 بالمئة. وعلى أساس سنوي، ارتفعت الصادرات بنسبة 0.4 بالمئة والواردات بنسبة 4.2 بالمئة.

وأظهر ميزان التجارة الخارجية فائضا قدره 18.4 مليار يورو (21.60 مليار دولار) في مايو، ارتفاعا من 15.7 مليار يورو في أبريل، حيث تجاوزت قيمة السلع المصدرة البالغة 129.4 مليار يورو، قيمة الواردات البالغة 111.1 مليار يورو بشكل ملحوظ.

وتراجعت الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي 2.2 بالمئة على أساس شهري، فيما هبطت صادرات السلع إلى الدول خارج التكتل 0.3 بالمئة.

ونزلت صادرات السلع إلى الولايات المتحدة 7.7 بالمئة مقارنة بشهر أبريل، وبنسبة 13.8 بالمئة مقارنة بمايو 2024.

ووفقا لبيانات أولية، بلغت قيمة السلع الألمانية المصدرة للولايات المتحدة في مايو الماضي 12.1 مليار يورو، وهي أدنى قيمة منذ مارس 2022.

وانخفضت الصادرات إلى الصين 2.9 بالمئة.

يذكر أن المفوضية الأوروبية تجري حاليا محادثات مع ممثلي الحكومة الأميركية بشأن نظام الرسوم الجمركية المستقبلي. وأعلنت الحكومة الأميركية أمس الاثنين أنها ستمتنع عن فرض رسوم جمركية جديدة حتى الأول من أغسطس المقبل. وكانت الولايات المتحدة قد حددت سابقا موعدا نهائيا في التاسع من يوليو الجاري.