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"كانتاس" تكشف عن اختراق إلكتروني طال بيانات 5.7 مليون عميل

9
JULY
2025
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تعرضت الخطوط الجوية الأسترالية كانتاس لواحدة من كبرى عمليات التسلل الإلكتروني في البلاد منذ سنوات بعد الوصول إلى رقم هاتف أو تاريخ ميلاد أو عنوان منزل أكثر من مليون من عملائها، بحسب ما أعلنت الشركة في بيان نشر الأربعاء.
 
وأضافت شركة الطيران بأن أربعة ملايين عميل آخرين سرقت أسماؤهم وعناوين بريدهم الإلكتروني خلال عملية الاختراق.
 
وبعد الكشف عن هجوم إلكتروني الأسبوع الماضي، قالت كانتاس اليوم إن قاعدة البيانات المُخترقة احتوت على معلومات شخصية لما يصل إلى 5.7 مليون عميل، وذلك بعد إزالة السجلات المكررة من أصل ستة ملايين عميل تأثروا بالهجوم.
 
وأضافت كانتاس في بيان أنه لا يوجد دليل على تسريب أي بيانات شخصية للعملاء، وأن الشركة تراقب الوضع عن كثب.
 
 
وقالت فانيسا هدسون، رئيسة مجموعة كانتاس التنفيذية، "وضعنا منذ وقوع الحادث عددا من إجراءات الأمن الإلكتروني الإضافية لتعزيز حماية بيانات عملائنا، ونواصل مراجعة ما حدث".
 
وهذا أكبر هجوم إلكتروني تشهده أستراليا منذ تعرض شركة الاتصالات العملاقة أوبتوس وشركة التأمين الصحي ميديبنك لهجوم في 2022.
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