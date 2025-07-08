ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لمصر إلى 48.7 مليار دولار في يونيو

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أعلن البنك المركزي المصري، الاثنين، ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 48.7 مليار دولار في يونيو، مقارنة بـ 48.52 مليار في مايو، في مؤشر إيجابي ينسجم مع تحسن الوضع المالي الخارجي للبلاد.

ويأتي هذا الارتفاع مدعوماً بشكل رئيسي بتدفق كبير من تحويلات المصريين العاملين في الخارج. وفق بيانات البنك المركزي:

وصلت التحويلات إلى 29.4 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من السنة المالية 2024–2025 (من يوليو حتى أبريل)، بزيادة نحو 77.1 بالمئة على أساس سنوي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وحدها التحويلات خلال الأشهر من يناير حتى أبريل قفزت بنحو 72.3 بالمئة لتصل إلى 12.4 مليار دولار، منها 3 مليار في أبريل فقط.

هذه التدفقات القوية تأتي متزامنة مع الإصلاحات النقدية والمالية التي نفذتها السلطات منذ مارس 2024، شملت تحرير سعر الصرف وتعزيز القنوات الرسمية للإرسال، ما عزز الثقة لدى المغتربين.

الارتفاع في الاحتياطات سيعزز قدرة مصر على مواجهة الالتزامات الخارجية ودعم استقرار سعر الصرف، في ظل جهود حكومية تشمل تنويع مصادر العملة الصعبة عبر السياحة، قناة السويس، الصادرات، والتحويلات.

وتسعى مصر لتسجيل نجاحات حقيقية في تحسين توازنها المالي، مما يعزز من قدرتها على الصمود في وجه الصدمات الاقتصادية العالمية ومواصلة مسار النمو.