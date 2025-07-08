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سامسونغ تتوقع انخفاض أرباحها التشغيلية 56% بالربع الثاني

8
JULY
2025
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قالت شركة سامسونغ للإلكترونيات في بيان صدر الثلاثاء، إنها تتوقع تراجع أرباحها التشغيلية في الربع الثاني بمقدار 55.9 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي بسبب تباطؤ أعمال الرقائق والتداعيات الناجمة عن الرسوم الجمركية الأميركية، لتسجل أرباحا تشغيلية أقل من توقعات السوق.
 
وقدرت سامسونغ للإلكترونيات، أحدى أكبر الشركات في قطاع صناعة رقائق الذاكرة في العالم، تحقيق ربح تشغيلي بقيمة 4.59 تريليونات وون (حوالي 3.4 مليارات دولار) للربع المنتهي في يونيو، بانخفاض حاد من 10.44 تريليونات وون في نفس الفترة من العام السابق وفقا لتوجيهات الأرباح التي أصدرتها الشركة.
 
وكانت مجموعة بورصات لندن قد توقعت أن تسجل الشركة أرباحا تشغيلية بواقع 6.2 تريليون وون.
 
وبالمقارنة مع الربع الأول من هذا العام، تراجعت الأرباح التشغيلية بمقدار 31.2 بالمئة من 6.69 تريليونات وون.
 
وانخفض صافي الربح التشغيلي بنسبة 23.4 بالمئة عن متوسط التقديرات وفقا لمسح أجرته شركة يونهاب إنفوماكس"، وهي شركة البيانات المالية التابعة لوكالة يونهاب الرسمية.
 
وتراجعت الإيرادات بنسبة 0.1 بالمئة إلى 74 تريليون وون. ولم تتوفر بيانات صافي الأرباح.
 
وفي بيان منفصل، عزت الشركة التراجع الحاد في الأرباح التفصيلية إلى تجديد المخزون وتأثير الحظر الأميركي على صادرات رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى الصين.
 
وستصدر الشركة تقريرها النهائي عن الأرباح في وقت لاحق من الشهر.
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