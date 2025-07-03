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مايكروسوفت تنفذ جولة تسريح جديدة تطال آلاف الموظفين

3
JULY
2025
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أعلنت شركة مايكروسوفت، الأربعاء، عن بدء تنفيذ جولة تسريح جماعية جديدة تطال آلاف الموظفين، في ثاني عملية من نوعها خلال أشهر، ضمن خطوات أوسع لإعادة هيكلة فرق العمل وتوجيه الموارد نحو أولويات النمو.
 
وأكدت الشركة في بيان أنها بدأت إرسال إشعارات التسريح للموظفين المتأثرين بالقرار، دون أن تحدد الأرقام الدقيقة.
 
لكنها أوضحت أن نسبة من سيتم تسريحهم ستكون أقل من 4 بالمئة من إجمالي القوى العاملة المسجلة لديها قبل عام، والتي بلغت حينها نحو 221 ألف موظف، ما يعني أن التخفيض قد يشمل ما يصل إلى 8,800 موظف حول العالم.
 
خلفية التسريحات الأخيرة
تأتي هذه الخطوة بعد أشهر فقط من موجة تسريح سابقة شملت آلاف الموظفين، معظمهم من أقسام المبيعات والخدمات والدعم الفني.
 
 
وبحسب تحليل لوكالة بلومبرغ، فإن مايكروسوفت تسعى من خلال هذه الجولات إلى تعزيز كفاءتها التشغيلية، وخفض التكاليف وسط تزايد المنافسة في قطاع الذكاء الاصطناعي والخدمات السحابية.
 
تحوّل استراتيجي نحو الذكاء الاصطناعي
أشارت تقارير سابقة إلى أن الشركة تركّز استثماراتها حالياً على مشاريع الذكاء الاصطناعي، وتوسيع خدمات "أزور" السحابية، وتطوير منتجاتها بالتعاون مع شركات مثل "OpenAI".
 
وهو ما يدفعها إلى إعادة توزيع الموارد البشرية، ونقل الكوادر إلى وحدات النمو الجديدة على حساب بعض الفرق التقليدية.
 
موجة أوسع في قطاع التكنولوجيا
تندرج تسريحات مايكروسوفت ضمن موجة واسعة من تخفيض الوظائف في قطاع التكنولوجيا الأميركي، شملت شركات كبرى مثل أمازون، وأبل، وغوغل، وميتا، والتي أعادت تقييم نفقاتها بعد التوسع الكبير الذي شهدته أثناء ذروة جائحة كورونا.
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