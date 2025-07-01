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نمو الاقتصاد المغربي 4.8% بالربع الأول بدعم الزراعة والصناعة

1
JULY
2025
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سجل الاقتصاد المغربي نمواً بنسبة 4.8 بالمئة في الربع الأول من 2025، مقارنة بـ3 بالمئة في الفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً لما أعلنت عنه المندوبية السامية للتخطيط، الاثنين.
 
وقالت المندوبية إن الأداء جاء مدفوعاً بتحسن في الأنشطة الزراعية التي نمت بنسبة 4.6 بالمئة، إلى جانب نمو القطاع الصناعي بنسبة 4.5 بالمئة، ما ساعد على دفع الناتج المحلي إلى مستويات أعلى.
 
أشارت البيانات إلى أن الطلب المحلي ارتفع بنسبة 8 بالمئة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، مقابل 4 بالمئة في الربع نفسه من العام الماضي، مما عوّض التأثير السلبي للميزان التجاري على النمو العام.
 
توقعات بنمو معتدل لبقية العام
بنك المغرب أبقى سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25 بالمئة الأسبوع الماضي، وأشار إلى توقعات بنمو الاقتصاد بنسبة 4.6 بالمئة خلال 2025، على أن يتراجع إلى 4.4 بالمئة في 2026، مدعوماً بتراجع التضخم إلى حدود 1 بالمئة.
 
من جهته، يتوقع صندوق النقد الدولي نمواً أقل عند 3.9 بالمئة هذا العام، محذراً من أن استمرار الجفاف قد يؤثر سلباً على الزراعة، التي تبقى قطاعاً أساسياً في الاقتصاد المغربي.
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