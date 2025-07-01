بريطانيا.. الخسائر الاقتصادية للسرطان تصل إلى "أرقام مفزعة"

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يكلف الموت المبكر بسبب السرطان الاقتصاد البريطاني 10.3 مليار جنيه استرليني (حوالي 14 مليار دولار) سنويا، حسب تحليل شامل حول السرطان.

وقام باحثون من مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة بحساب عدد سنوات العمل المفقودة بسبب المرض إلى جانب الناتج الاقتصادي المتوقع للأشخاص في ذلك الوقت.

ووجدوا أن الوفيات بسبب السرطان بين الشباب ممن تتراوح أعمارهم ما بين 25 و49 عاما لديها تأثير كبير على الناتج الاقتصادي الإجمالي، حيث تكلف الاقتصاد 3.2 مليار جنيه استرليني سنويا، حسب وكالة الأنباء البريطانية (بي.إيه.ميديا) الجمعة.

وعندما يتعلق الأمر بنوع السرطان، فإن سرطان الرئة مسؤول عن أكبر خسارة إجمالية في الدخل لاقتصاد بقيمة 1.7 مليار جنيه استرليني سنويا، مع فقدان 54 ألف سنة إنتاجية إجمالية من الحياة.

ويشكل سرطان الأمعاء 1.2 مليار جنيه استرليني مع خسارة 39 ألف سنة إنتاجية ، بينما يشكل سرطان الدماغ 0.75 مليار جنيه استرليني و26 ألف سنة وسرطان البنكرياس 0.61 مليار جنيه استرليني و20 ألف سنة.