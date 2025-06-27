هل يسجل اليورو اختراقا تاريخياً أمام الدولار الأميركي؟

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يعود اليورو إلى واجهة المشهد النقدي، في وقت تتزايد فيه تقلبات الأسواق العالمية، مدفوعاً بعوامل اقتصادية وجيوسياسية تعيد رسم خارطة القوة بين العملات الكبرى.

تقترب العملة الأوروبية التي لطالما ظلت في موقع التابع أمام الدولار، من مستويات محورية تهدد بتغيير هذا التوازن التقليدي، وقد تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التنافس النقدي الحاد على صدارة العملات الاحتياطية في العالم.

التحركات الأخيرة لليورو لم تأت من فراغ؛ إذ جاءت نتيجة مباشرة لتراجع الزخم الأميركي، وسط شكوك متنامية بشأن مستقبل أكبر اقتصاد في العالم وتزايد الضغوط على الدولار من الداخل والخارج. وهذه الظروف مجتمعة، إلى جانب إشارات واضحة من البنك المركزي الأوروبي بعزمه اتخاذ خطوات أكثر جرأة، وضعت العملة الموحدة على مسار صعودي قد لا يكون مؤقتاً، بل يعكس تحولات أعمق في المزاج الاستثماري العالمي.

ورغم التفاؤل الذي يحيط بآفاق اليورو، فإن الصورة ليست وردية بالكامل. فما زالت أوروبا تواجه تحديات اقتصادية حادة، أبرزها تباطؤ النمو، وأزمات الطاقة، والتوترات الجيوسياسية في جوارها الشرقي. وهذا ما يجعل من مستقبل اليورو مزيجًا من الفرص والمخاطر، ومحور نقاش واسع بين المحللين والمستثمرين وصناع القرار، الذين يتابعون عن كثب ما إذا كانت هذه العملة قادرة فعلاً على إعادة تعريف موقعها في النظام النقدي الدولي.

مستويات الدعم والمقاومة

يقترب أحدث ارتفاع لليورو من مستوى محوري يمكن أن يوقف زخمه أو يفتح المجال للمرحلة التالية نحو 1.20 دولار، وهو الهدف الذي كان الاستراتيجيون والتجار يدورون حوله لعدة أشهر.

بعد ارتفاعه بنسبة 1.6 بالمئة خلال الأيام الثلاثة في منتصف الأسبوع، يصل سعر العملة الموحدة إلى المنطقة التي تشهد أكبر حجم تداول نظري في خيارات اليورو الصاعدة حتى الآن هذا الشهر، وهذا يجعلها نقطة تحول محتملة.

قد يفتح اختراق مستوى 1.17 دولار أميركي والثبات فوقه الباب أمام ارتفاع متسارع نحو 1.20 دولار أميركي، وهو مستوى لم نشهده منذ أربع سنوات. ومع ذلك، إذا صمدت المقاومة، يُتوقع جني أرباح أو إعادة توازن للتدفقات المالية أولًا، وفق التقرير.

رفع استراتيجيو بنك HSBC توقعاتهم لسعر اليورو بنهاية العام من 1.15 دولار أميركي إلى 1.20 دولار أميركي الأسبوع الماضي، متوقعين ضعفاً واسعاً للدولار في الأشهر المقبلة.

أكد محللو بنك Danske A/S توقعاتهم لسعر اليورو على مدى 12 شهراً عند 1.20 دولار أميركي الشهر الماضي، بينما يتوقع استراتيجيو بنك Deutsche AG ارتفاعًا إلى هذا المستوى بحلول ديسمبر.

ويشار إلى أن تراجع التوترات الجيوسياسية وضعف البيانات الاقتصادية الأميركية قد عزز الطلب على العملة الموحدة. كما أسهم إعلان وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل هذا الأسبوع، إلى جانب التصريحات الحذرة لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، في إشعال شرارة هذا الدعم.

الثقة في العملة الأوروبية

يقول كبير محللي الأسواق المالية في FXPro، ميشال صليبي، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن تراجع الزخم بالنسبة للدولار الأميركي وتزايد الثقة في العملة الأوروبية أدى إلى صعود اليورو إلى مستويات غير مسبوقة منذ العام 2021.. ويعود هذا الارتفاع إلى عدّة عوامل رئيسية؛ أهمّها:

ضعف الدولار، فقد وصلت العملة الأميركية إلى أدنى مستوى لها خلال أكثر من ثلاث سنوات، بدفع من مخاوف تتعلق بتأثير التدخلات السياسية على استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، وكذلك نتيجة التوترات المحيطة بالحرب التجارية والتعريفات الجمركية، إلى جانب صدور مؤشرات اقتصادية أميركية تُنبئ بتباطؤ محتمل.

تزايد تدفقات رأس المال إلى خارج الأسواق الأميركية، فالمستثمرون – وخصوصاً السياديين – يسعون إلى ملاذات أكثر أماناً، في ظل حالة الغموض التي تحيط بمستقبل الاقتصاد الأميركي.

تراجع الجاذبية النسبية للدولار، ذلك أن الولايات المتحدة تواجه تحديات مثل مخاطر الركود، مما دفع عدداً متزايدًا من البنوك المركزية إلى تنويع احتياطياتهم بعيداً عن الدولار، وضمن استراتيجيّات التحوّط الفعّالة.

تحوّل لهجة البنك المركزي الأوروبي، ففي اجتماعاته الأخيرة، شدد على أن "الفترة الراهنة لن تقتصر على مجرد تثبيت أسعار الفائدة".. وهذه المؤشرات تعطي اليورو زخماً إيجابياً قوياً.

ويشير لاستعداد البنك المركزي الأوروبي لاستخدام أدوات إضافية، فقد أكّد صناع القرار في أوروبا الأسبوع الماضي أنهم على استعداد لتفعيل أدوات إضافية إذا ما شهد التضخم تسارعاً مجدّدًا — وهذا يعزز ثقة الأسواق بالعملة الأوروبية.

كما يلفت إلى مراقبة تطورات أسعار الطاقة كعامل رئيسي، فالأنظار ستكون مركّزة على تحركات أسعار النفط والغاز، وتأثيرها على مستويات التضخم في منطقة اليورو، وهو ما قد يؤثر على أداء العملة مستقبلاً.

وفيما يتعلّق بالسيناريوهات المتوقعة لليورو، يضيف:

في السيناريو الإيجابي، إذا استمر ضعف الدولار، فقد يصل اليورو إلى مستويات فنّية حول 1.1765–1.18، وإذا اخترق هذا النطاق، فقد يستهدف حاجز الـ1.20، مما سيدعم مكانته كعملة احتياطية عالمية ويزيد من الطلب عليها، خاصة إذا تبنّت أوروبا خطوات مشتركة واضحة لزيادة دور اليورو في الاحتياطات الأجنبية.

أما في السيناريو السلبي، فإذا تصاعدت الحرب التجارية، أو تأخّر أي اتفاق تجاري، وارتفع مؤشر الدولار مجدّداً، فإن ذلك قد يضغط على اليورو على المدى القصير، لكن الظروف الراهنة تبدو مواتية لصالح اليورو في ظل العوامل المذكورة.

انقسام بين المراقبين

في هذا السياق، يشير تقرير لشبكة "سي إن بي سي" الأميركية، إلى أن:

لا يخفي المسؤولون الأوروبيون رغبتهم في أن يستغل اليورو الثقة المتذبذبة في الدولار الأميركي.

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، تقول إن المشهد الجيوسياسي المتغير قد "يفتح الباب أمام اليورو للعب دور دولي أكبر".

ينقسم مراقبو السوق الذين تحدثوا إلى الشبكة بشأن قدرة اليورو على الاستحواذ على بعض حصة الدولار من حيازات النقد الأجنبي العالمية.

وليست مسؤولة البنك المركزي الأوروبي الوحيدة التي تُشيد بإمكانيات اليورو، مع تراجع الثقة بالولايات المتحدة. فقد صرّحت عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي، إيزابيل شنابل، قبيل أسابيع قليلة بأن منطقة اليورو قد تُصبح ملاذًا آمنًا مع ترسيخ سياسات ترامب الجمركية، مما يمنح المنطقة "فرصة تاريخية لتعزيز الدور الدولي لليورو".

فيما لا يزال الدولار أكبر عملة احتياطية في العالم، ولا يزال اليورو في المرتبة الثانية بفارق كبير، لكنه يكتسب زخمًا ملحوظًا مع كل ما يحدث في الولايات المتحدة.

منافسة وتفوق ملحوظ

تشير خبيرة أسواق المال، حنان رمسيس، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إلى أن اليورو يشهد تفوقًا نسبياً ملحوظًا على الدولار، ما دفع البعض إلى توقع أن تتحول التجارة العالمية إلى الاعتماد الكامل على العملة الأوروبية، خاصة في ظل تراجع الدولار بفعل السياسات الحمائية والرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على عدد كبير من دول العالم.

وتضيف: بالرغم من هذه التوقعات، لا يزال اليورو يواجه تحديات كبيرة، أبرزها التباطؤ الاقتصادي الواضح في دول الاتحاد الأوروبي، نتيجة تداعيات الحرب في أوكرانيا التي ألقت بظلالها على استقرار المنطقة، إضافة إلى عدم وضوح الأفق بشأن نهاية هذه الحرب.. وهذه العوامل تضع اليورو في موقع متأرجح بين الصعود والهبوط، وتضعف من قدرته على المنافسة في سوق العملات العالمية.

الروبل يحلق لأعلى مستوياته في أكثر من 3 أسابيع مقابل الدولار

كما تشير رمسيس إلى تصريحات رئيسة المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، التي تحدثت عن احتمالية زعزعة اليورو لهيمنة الدولار، إلا أن رمسيس ترى أن الواقع يشير إلى تفوق واضح للعملة الصينية (اليوان)، وربما الروبل الروسي، خلال الفترة المقبلة، على حساب اليورو.

وتستطرد: الاتحاد الأوروبي يعاني من أزمات متراكمة، أبرزها أزمة الطاقة، واضطرابات سلاسل الإمداد، إلى جانب التأثيرات المباشرة للتوترات في الشرق الأوسط على أسعار النفط والغاز (..) كما أن العقوبات المستمرة على روسيا، التي يؤيدها عدد كبير من دول الاتحاد، أسهمت في تصاعد أسعار الطاقة بشكل غير مسبوق، وهو ما انعكس سلباً على منطقة اليورو. ناهيك عن أن اقتصادات الاتحاد الأوروبي باتت مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بقرارات الفيدرالي الأميركي، ما يجعلها في موقع التابع وليست القائد.

وتعتقد بأنه في ظل صعود عملات دول البريكس، مثل اليوان الصيني والروبل الروسي، ووجود تكتل اقتصادي ضخم يدعمها، فإن احتمال تراجع اليورو إلى مراكز أدنى في سلم العملات العالمية أمر وارد، وربما يجد نفسه في المرتبة الرابعة أو الخامسة.. أما المنافسة بين اليورو والدولار في الأسواق الأوروبية والأميركية فتبقى مرهونة بقرارات الفيدرالي الأميركي بشأن أسعار الفائدة. فإذا استمر الفيدرالي في تثبيت أو خفض الفائدة، سيتعرض الدولار لمزيد من الضعف، خاصة مع قلة الإقبال على شراء السندات الأميركية طويلة الأجل، وهو ما ينعكس سلبًا على العملة الأميركية ويمنح الأفضلية لمنافسيها."