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ارتفاع طفيف لمبيعات المساكن القائمة بأميركا الشهر الماضي

24
JUNE
2025
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سجلت مبيعات المساكن القائمة في الولايات المتحدة ارتفاعا بسيطا الشهر الماضي، في ظل المعاناة من أسعار فائدة التمويل العقاري المرتفعة وارتفاع أسعار المساكن رغم استمرار تزايد المعروض في السوق.
 
وذكر الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين الأمريكي في تقريره الشهري الصادر الاثنين أن مبيعات المساكن القائمة زادت خلال مايو بنسبة 0.8% شهريا، بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب لتصل إلى ما يعادل 4.03 مليون وحدة سنويا، في حين كان المحللون يتوقعون مبيعات بما يعادل 3.95 مليون وحدة سنويا وفقا لمسح شركة فاكت سيت للبيانات.
 
وعلى أساس سنوي تراجعت المبيعات بنسبة 0.7% خلال الشهر الماضي.
 
في الوقت نفسه واصلت أسعار المساكن تسجيل ارتفاع سنوي للشهر الثالث والعشرين على التوالي، على الرغم من استمرار تباطؤ وتيرة الارتفاع. وارتفع متوسط سعر بيع الوحدة السكنية في الولايات المتحدة خلال مايو بنسبة 1.3% سنويا إلى ما يعادل 422.8 ألف دولار وهو أعلى مستوى له في مثل هذا الشهر من أي عام.
 
 واستفاد مشترو المنازل القادرون على الشراء بالأسعار الحالية وبفائدة التمويل العقاري المرتفعة من الزيادة الملحوظة في المعروض للبيع.
 
 
وقال الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين إن هناك 1.54 مليون منزل غير مباع في نهاية الشهر الماضي، بزيادة نسبتها 6.2% مقارنة بالشهر السابق، في حين ارتفع عدد هذه المنازل بنسبة 20.3% مقارنة بمايو من العام الماضي.
 
ورغم ذلك مازال عدد المنازل غير المباعة أقل من متوسط عدد المنازل المعروضة للبيع قبل جائحة فيروس كورونا المستجد عام 2020 وكان حوالي مليوني مسكن.
 
ووفقا لمعدلات البيع الحالي، فإن المعروض من المساكن بنهاية الشهر الماضي يكفي لتلبية الطلب لمدة 4.6 شهرا ، في حين كان المعدل 4.4 شهرا خلال أبريل و3.8 شهرا خلال مايو من العام الماضي.
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