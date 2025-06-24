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ترامب يضغط على شركات النفط: زيدوا الإنتاج فوراً

24
JUNE
2025
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حث الرئيس الأميركي دونالد ترامب شركات النفط الأميركية وغير الأميركية على زيادة إنتاج النفط الخام في ظل استمرار تذبذب الأسعار بعد الضربة الأميركية للمنشآت النووية الإيرانية.
 
وجاءت دعوة ترامب لزيادة الإنتاج في الوقت الذي شدد فيه البيت الأبيض تحذيراته لإيران من غلق مضيق هرمز ردا على الهجوم الأميركي.
 
وكتب ترامب على منصة التواصل الاجتماعي تروث سوشيال: " إلى وزارة الطاقة الأميركية: احفروا، يا رفاق، احفروا!!! وأعني الآن!!!". ورد عليه وزير الطاقة الأميركي كريس رايت في منشور على إكس بالقول "نحن نعمل على ذلك!".
 
من ناحيته وافق البرلمان الإيراني على مشروع قانون يقضي بإغلاق مضيق هرمز على مدخل الخليج العربي والذي تمر منه نحو 20 بالمئة من إمدادات النفط الخام العالمية.
 
 
ولم يتضح بعد ما يمكن لوزارة الطاقة فعله لزيادة عمليات التنقيب في أكبر دولة منتجة للنفط والغاز في العالم، إذ بلغ الانتاج مستويات قياسية خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن.
 
وتذبذبت أسعار خام برنت القياسي العالمي اليوم مع استمرار نقل النفط والغاز على متن ناقلات النفط من الشرق الأوسط بعد الغارات الجوية الأميركية على إيران مطلع الأسبوع. وقفز سعر النفط الخام ستة بالمئة في وقت مبكر من التعاملات ليصل إلى أعلى مستوى له في خمسة أشهر، ثم انخفض 7.3 بالمئة في التعاملات بعد الظهر.
 
وصرح رايت خلال مقابلة مع قناة (سي.إن.بي.سي) أنه لم يُفاجأ بانخفاض أسعار النفط اليوم الاثنين.
 
وقال "لا أتوقع ارتفاعا كبيرا في أسعار النفط نتيجة للتوترات الحالية. نحن في وضع جيد اليوم، بفضل الهيمنة الأميركية على قطاع الطاقة التي اعتمد عليها الرئيس ترامب في حملته الانتخابية".
 
ويمكن للولايات المتحدة استخدام الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، وهو أكبر مخزون طوارئ للنفط الخام في العالم، في حالة حدوث انقطاعات حادة. ويتمتع رايت أيضا بسلطة إجراء مبيعات أو تبادلات تجريبية للاحتياطي، الذي يقتصر على خمسة ملايين برميل، من الاحتياطي الذي يبلغ حاليا حوالي 403 ملايين برميل.
 
لكن إدارة ترامب انتقدت استخدام بايدن لذلك الاحتياطي بعد أزمة أوكرانيا عام 2022.
 
وقال دوج بورجوم، وزير الداخلية الأميركي على منصة إكس إن إنتاج النفط والغاز الأميركي "يضعف نفوذ الأنظمة الاستبدادية مثل إيران". ويشغل بروجوم أيضا منصب رئيس المجلس الوطني للهيمنة في مجال الطاقة الذي يسعى إلى تعزيز إنتاج الوقود الأحفوري.
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