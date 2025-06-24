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النفط يتراجع بعد إعلان ترامب وقف إطلاق النار

24
JUNE
2025
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سجلت أسعار النفط تراجعا حادا إلى أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوع خلال تعاملات الثلاثاء المبكرة، بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، مما هدّأ المخاوف من اضطراب الإمدادات في منطقة الشرق الأوسط المنتجة الرئيسية للنفط.
 
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 2.08 دولار أو 2.9 بالمئة إلى 69.40 دولار للبرميل بحلول الساعة 0330 بتوقيت غرينتش، بعد أن انخفضت في وقت سابق بأكثر من أربعة بالمئة ولامست أدنى مستوى لها منذ 11 يونيو.
 
ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.03 دولار أو 3.0 بالمئة إلى 66.48 دولار للبرميل، بعد أن انخفض بستة في المئة إلى أدنى مستوى له منذ 9 يونيو في وقت سابق من الجلسة، بحسب بيانات وكالة رويترز.
 
وأعلن ترامب أمس الاثنين أن إسرائيل وإيران وافقتا بشكل كامل على وقف لإطلاق النار. وإذا التزم الطرفان بالتوقيتات المحددة فستنتهي الحرب رسميا بعد 24 ساعة لينتهي صراع استمر 12 يوما.
 
وقالت بريانكا ساشديفا كبيرة محللي السوق لدى فيليب نوفا "إذا التزم الطرفان بوقف إطلاق النار كما أُعلن، فقد يتوقع المستثمرون عودة أسعار النفط إلى طبيعتها".
 
 
وأضافت "في المستقبل، سيلعب مدى التزام إسرائيل وإيران ببنود وقف إطلاق النار المعلنة في الآونة الأخيرة دورا مهما في تحديد أسعار النفط".
 
وإيران هي ثالث أكبر منتج للنفط الخام في منظمة أوبك، وسيتيح خفض التصعيد لها تصدير المزيد من النفط ومنع اضطراب الإمدادات، وهو ما شكل عاملا رئيسيا في ارتفاع أسعار النفط في الأيام الماضية.
 
وهوت أسعار النفط بأكثر من سبعة في المئة عند التسوية في الجلسة السابقة، بعد أن ارتفعت إلى أعلى مستوياتها في خمسة أشهر عقب الهجوم الأميركي على المنشآت النووية الإيرانية مطلع الأسبوع والذي أثار مخاوف من اتساع رقعة الصراع الإسرائيلي الإيراني.
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